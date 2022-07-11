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【可持續發展】太古地產與SOS合作推環保傢俬管理服務　租戶可重用辦公室傢俬

Hot Talk 17:22 2022/07/11

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【可持續發展】太古地產與SOS合作推環保傢俬管理服務　租戶可重用辦公室傢俬

太古地產 （01972） 宣布，與可持續傢俬管理專家Sustainable Office Solutions （SOS） 合作，推出專為太古坊及太古廣場租戶而設的環保傢俬管理服務，提倡循環再用辦公室傢俬。

租戶可於網上瀏覽產品目錄

SOS團隊於香港搜羅優質的重用辦公室傢俬後，會妥善存放及保養，並於太古地產提供的陳列室展示，供太古坊及太古廣場的辦公樓租戶選購。租戶亦可於網上瀏覽產品目錄，或預約親臨陳列室選購傢俬。

UNIQLO與理大研究：逾60%消費者願為可持續發展產品支付至少一成溢價【下一頁】

太古地產董事─辦公樓業務Don Taylor表示，一直以來，本地市場缺乏有效渠道循環再售及重用辦公室傢俬，是次合作能填補市場的空缺，並以非牟利方式運作。單是2020年，本港送往堆填區的建築廢物總量高達125萬公噸。

除了這項服務外，SOS太古地產亦向租戶提供重用辦公室傢俬重新分配服務，為需要處理二手辦公室傢俬的租戶轉介SOS的專業服務，以便安排重新分配、捐贈或回收。計劃至今已協助五個太古坊及太古廣場的租戶成功處理超過 500件、總重量逾18公噸的辦公室傢俬，避免棄置於堆填區。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際‧、海信家電及波司登

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