▲ 【可持續發展】太古地產與SOS合作推環保傢俬管理服務 租戶可重用辦公室傢俬

太古地產 （01972） 宣布，與可持續傢俬管理專家Sustainable Office Solutions （SOS） 合作，推出專為太古坊及太古廣場租戶而設的環保傢俬管理服務，提倡循環再用辦公室傢俬。

租戶可於網上瀏覽產品目錄

SOS團隊於香港搜羅優質的重用辦公室傢俬後，會妥善存放及保養，並於太古地產提供的陳列室展示，供太古坊及太古廣場的辦公樓租戶選購。租戶亦可於網上瀏覽產品目錄，或預約親臨陳列室選購傢俬。

太古地產董事─辦公樓業務Don Taylor表示，一直以來，本地市場缺乏有效渠道循環再售及重用辦公室傢俬，是次合作能填補市場的空缺，並以非牟利方式運作。單是2020年，本港送往堆填區的建築廢物總量高達125萬公噸。

除了這項服務外，SOS太古地產亦向租戶提供重用辦公室傢俬重新分配服務，為需要處理二手辦公室傢俬的租戶轉介SOS的專業服務，以便安排重新分配、捐贈或回收。計劃至今已協助五個太古坊及太古廣場的租戶成功處理超過 500件、總重量逾18公噸的辦公室傢俬，避免棄置於堆填區。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際‧、海信家電及波司登

相關文章：【可持續發展】泓富產業信託與星展香港 簽首筆可持續發展表現掛鈎的利率掉期交易

相關文章：【可持續發展】太古地產獲Randstad評選為2022香港最具吸引力僱主

相關文章：【可持續發展】新地與16家銀行簽署5年期207億元可持續發展表現掛鈎貸款 金額為港資發展商中最大