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【體育用品股】安踏低開後轉升4%　次季主品牌零售金額按年跌中單位數　FILA跌高單位數

股市 09:33 2022/07/12

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安踏次季主品牌零售金額按年跌中單位數　FILA跌高單位數

安踏 （02020） 公布，按零售價值計算，第二季安踏品牌產品的零售金額按年錄得中單位數的負增長，FILA 品牌產品的零售金額按年錄高單位數的負增長，至於其他品牌產品則反而按年增長20%至25%。

安踏今日低開後現轉升4%，報96元，昨日股價跌6.9%。

總結上半年，安踏表示，安踏品牌產品的零售金額按年錄得中單位數的正增長，其他品牌產品亦有30%至35%的增長。不過，上半年FILA品牌產品的零售金額按年錄低單位數的負增長。

高端品牌業務受到疫情影響較大

安踏表示，上半年由於中國大陸的疫情反彈，據各地政府的指引和要求，特定區域暫停營運若干實體店鋪，故集團的線下零售業務受客流量顯著下跌及消費意欲減弱帶來的雙重不利影響。集團指，暫停營運的實體店鋪集中於高線城市和購物中心，於高線城市佈局較多的高端品牌業務因而受到疫情影響較大，但集團戰略性拓展電子商貿平台，抵銷了部份實體店鋪暫停營運的影響。

另外，安踏指，DTC（直面消費者）模式（安踏品牌）和直營業務（FILA 品牌及所有其他品牌）對銷售貢獻較去年同期有所增加，集團的零售業務相關開支也有所上升。雖然已嚴格的成本控制措施及在所有可行範圍內削減經營開支，但上半年可削減的經營開支不足以完全抵銷疫情對DTC模式和直營業務下銷售的影響。

雖然經營環境充滿挑戰，安踏的財務狀況維持穩健，預期上半年錄得經營現金淨流入。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際‧、海信家電及波司登

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安踏體育（02020） 港股 FILA

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