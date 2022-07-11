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德國執政黨派對9女被落迷姦藥 總理亦有出席

環球社會熱點 17:48 2022/07/11

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德國總理朔爾茨所屬的社會民主黨（SPD）上周舉行大型派對，卻演變成醜聞風波。德國社民黨官員承認有參加派對人士期間被落迷姦藥後「斷片」，據報目前最少9名女性曾被落藥，社民黨指或有更多受害者報告。

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德國國會夏日休會在即，社民黨上周三（6日）晚按傳統舉行派對。德媒報道指有過千人出席活動，包括朔爾茨（Olaf Scholz）。但派對上有女性被落迷姦藥。

柏林警方發表聲明指，一名21歲的女性上周四（7日）報告指，在派對上已感覺頭暈及不舒服。她翌日起身更出現「斷片」情況，無法記憶起昨晚的事情。她在派對時曾進食，及飲非酒精飲品，已接受有毒物質檢測。

當局截至上周六（9日）再錄得4宗類似個案出現，相關人士皆曾出席派對，累計報案人數暫時有9人。

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社民黨發言人承認，未能排除未來或會出現更多受害者。社民黨聯席黨魁Lars Klingbeil表示，對事件感到震驚及憤怒，希望能夠查出肇事者並拘捕此人。社民黨國會首席黨鞭Katja Mast在社交平台Twitter上表示，建議有顧慮人士一律報案。

是次派對為內部派對，參加者需憑邀請信才能入場。社民黨已向所有派對出席者發送電郵指，已向議會警察報告事件，並形容相關行為駭人聽聞（monstrous），並指警方已著手調查。警方則指需得悉所有檢測結果後，才能得出結論。

迷姦藥是一種液態藥物，可混在食品及飲品中。人服用迷姦藥後會頭暈甚至失去意識，無法抵抗任何行動。柏林警方在去年一共錄得21宗相關個案，但分析指實際數字恐更高，亦不排除去年因受疫情封城限制而錄得較低數字。

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責任編輯：李俊儀

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