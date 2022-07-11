憧憬內地放水救市太天真？譚智樂：港股、A股會跑贏但不會大升 股市 17:11 2022/07/11 分享： 分享： 內地CPI升至2.5%，PPI按年升6.1%，6月通脹創兩年新高，內地放水步伐會否減慢？內地過去2-3個月僅財政政策有一系列扶持措施，貨幣政策上放水力度不大，博內地放水救經濟太天真，全球經濟衰退，內地未能獨善其身，因此放水空間不大，他預計港股、A股會跑嬴環球股市，但不會大升。足本分析→【按此】 *環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 今日 中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 今日 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 今日 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 京東9618股價破底 睇實呢個價位逃生 今日 京東9618股價破底 睇實呢個價位逃生 拆解澳門封賭場影響多大 銀娛（00027）幾錢止蝕？ 今日 拆解澳門封賭場影響多大 銀娛（00027）幾錢止蝕？ 你可能感興趣 中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 今日 15:25 中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 今日 14:15 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 今日 13:46 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 最新專欄文章 更多 中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 今日 中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 今日 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 今日 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 京東9618股價破底 睇實呢個價位逃生 今日 京東9618股價破底 睇實呢個價位逃生 拆解澳門封賭場影響多大 銀娛（00027）幾錢止蝕？ 今日 拆解澳門封賭場影響多大 銀娛（00027）幾錢止蝕？ 中國市場 宏觀市場 市場動向 市況分析 宏觀分析 經濟數據表現 經濟衰退 A股 港股 財政政策