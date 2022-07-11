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憧憬內地放水救市太天真？譚智樂：港股、A股會跑贏但不會大升

股市 17:11 2022/07/11

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內地CPI升至2.5%，PPI按年升6.1%，6月通脹創兩年新高，內地放水步伐會否減慢？內地過去2-3個月僅財政政策有一系列扶持措施，貨幣政策上放水力度不大，博內地放水救經濟太天真，全球經濟衰退，內地未能獨善其身，因此放水空間不大，他預計港股、A股會跑嬴環球股市，但不會大升。足本分析→【按此

*環球聚焦美國CPI出爐   澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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