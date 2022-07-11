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【商業醜聞】Uber捲入商業醜聞 被揭與各國政要暗中聯繫 以爭取合法化經營

環球政經 18:15 2022/07/11

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Uber自2009年創立至今已經有十多年歷史，其公司服務最大的爭議點一直是合法化問題，包括香港在內，至今很多地方仍未開放uber合法化。近日有外媒獲得大量Uber電郵、文件和紀錄，揭發Uber懷疑與多位高官、政要有聯繫，以獲其幫助爭取合法化及規避當地執法部門監管，當中更涉及法國總統馬克龍。

【科企監管】 反壟斷法再現 市監局處罰多家大型企業 騰訊阿里等被罰50萬【下一頁

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

據報道，Uber每年動用9,000萬美元預算進行遊説及公關工作，包括招攬與其關係較友好的政客暗助，來干擾歐洲地區的的士行業並從中擴展市場，巴黎是作為Uber首次在歐洲推出的地點，遭到當地出租車強烈抵制並引發街頭暴力抗議。Uber推出的UberPop服務更遭法院和議會下令停運，但幾個月後，馬克龍就簽署了一項法令，放寬對Uber的監管。除了馬克龍外，主管數碼和競爭的歐盟委員會前執委克勒斯亦在其在位時加入Uber成為顧問，負責游說歐盟的工作。

【青姐話】向上游 唔使愁

外洩文件更顯示在2016年法國的士司機抗議期間，Uber行政總裁兼創辦人卡蘭尼克曾利用Uber司機的安全作賭注，從而贏得媒體關注促使當局讓步。同時，Uber亦在荷蘭等六個國家使用隱藏技術，該技術可以即時截斷電話程式與公司伺服器的連繫，阻擋當局調查和收集證據。

Uber其後發表聲明回應指公司無意否認過去犯下的過失，但強調現任行政總裁霍斯勞沙希上任之後，公司已經作出多項改革加強監督管理層，並將視安全為首要考慮因素。

【有相睇】起初高價放售葵涌夾屋　豈料市況極速轉差　無奈劈價140萬平沽【下一頁

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記者：鄭日棱

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醜聞 馬克龍 法國 Uber

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