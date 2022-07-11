【大行報告】花旗料澳門7月博彩收入跌至疫後新低　金沙中國獲母企10億美元貸款

▲ 【大行報告】花旗料澳門7月博彩收入跌至疫後新低 金沙中國獲母企10億美元「救急貸款」

澳門從周一（11日）凌晨起停市一周，所有非民生必須工商活動的公司和場所暫停，逾兩年以來首次暫停所有賭場營業。花旗下調澳門7月博彩收入預測至4億澳門元，相當於看淡7月餘下日子澳門博彩業收入歸零，並將成為兩年疫情以來最差的月份。

澳門於2020年2月曾要求賭場營運15日，於同年6月賭收跌至7.16億澳門元，相當於疫情前3%。事實上，自內地疫情3月轉趨反覆後，澳門3月至6月博彩收入都按年跌逾5成。

金沙中國獲母企10億美元定期貸款

在收入歸零陰霾下，金沙中國周一公布，與母企Las Vegas Sands（美：LVS）達成貨款協議，LVS將向公司提供10億美元次級無抵押定期貸款，為期6年。按條款，金沙中國首兩年可按年利率5厘支付現金利息，或按年利率6厘以實物支付利息。其後年份金沙中國需按年利率5%支付現金利息。

另外，公司可隨時預付全部或部分貸款並無需支付罰金。

金沙中國表示，會將資金同作營運和一般商業用途，並反映LVS和公司對澳門長期增長潛力充滿信心。

瑞銀：估值已低於歷史平均值兩個標準差

瑞銀發表報告，指澳門勞工法，企業沒有義務在此時期補償員工工資，這或可減少賭場營運商的營運成本。該行分析，濠賭股現價相當於處於2024年預測企業價值倍數（EV/EBITDA）7.9倍，低於歷史平均值2.3個標準差。

瑞銀視金沙中國 （01928） 、新濠博亞娛樂（美：MLCO）為行業首選。

大摩：濠賭上季燒錢22億美元

摩根士丹利日前發表報告，預計所有濠賭股在今年第二季度會錄得除息稅折舊及攤銷前虧損，且股權自由現金流模型（FCFE）錄得負值，反映現金燒耗令流動性惡化。在零收入的情況下，該行業的現金消耗可能達到22億美元，亦推高淨債務及企業價值（EV）水平，從而導致估值下降。

摩通分析員DS Kim接受外電指，最新防疫政策走向，該行很可能直接無視（write-off）7月、8月。該行此前預計，在零收入的最差情景中，現有6大營運商的現金水平可支撐多9個月至兩年，當中澳博 （00880） 和金沙中國情況最危急。

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