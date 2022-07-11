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【大行報告】瑞銀：澳門賭場停業或降營運成本　行業首選金沙中國、新濠博亞娛樂

股市 17:04 2022/07/11

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【大行報告】瑞銀：澳門賭場停業或降營運成本　行業首選金沙中國、新濠博亞娛樂

澳門今日（11日）零時至18日零時，暫停所有非民生所需的工商活動的公司和場所，意味澳門逾兩年以來，首次全面暫停所有賭場營業。瑞銀發表報告，指根據目前的勞工法，企業沒有義務在此時期補償員工的工資，這可能會減少賭場營運商的營運成本，該行業的交易價格正處於2024年估算的企業價值倍數（EV/EBITDA）7.9倍，低於歷史平均值2.3個標準差。該行視金沙中國 （01928） 、新濠博亞娛樂（美：MLCO）為行業首選。

摩根士丹利日前發表報告，預計所有濠賭股在今年第二季度會錄得除息稅折舊及攤銷前虧損，且股權自由現金流模型（FCFE）錄得負值，現金燃燒使流動性惡化。在零收入的情況下，該行業的現金消耗可能達到22億美元，亦推高淨債務及企業價值（EV）水平，從而導致估值下降。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際‧、海信家電及波司登

 

 

大行報告 美股 港股 瑞銀 澳門 EBITDA EV／EBITDA
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