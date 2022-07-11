【優惠著數】WeChat Pay HK為消費券再度加碼 與7-Eleven及惠康超級市場合作 一文看清加碼優惠

第二階段政府消費券計劃發放在即，作為協作發放電子消費券的儲值支付工具營辦商之一的WeChat Pay HK除了早前已公佈的一系列消費券加碼賞外，今日(11日)亦宣布即日起，WeChat Pay HK聯手 7-Eleven 及惠康超級市場呈上多重獨家優惠，為用戶消費券再度加碼。

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與 7-Eleven 合作發放多重獨家優惠

優惠一︰即掃即賞

即日起至8月2日，WeChat Pay HK用戶掃描推廣物料上的QR Code 即可馬上獲得5元7-Eleven專屬電子現金劵一張。每位用戶最多可獲一張專屬電子現金劵。數量有限，先到先得，領完即止。用戶於7-Eleven內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。另外，7月11日當天，WeChat Pay HK 用戶於7月11日早上7時起到訪任何一間7-Eleven購物，掃描推廣物料上的QR Code，更可額外獲得價值10元的7-Eleven專屬電子現金劵一張，同樣地最多可獲一張，消費滿20元或以上並使用WeChat Pay HK付款，即可扣減。優惠僅限一日，機會難逢，萬勿錯過。

優惠二︰狂賞印 - 用3個印花換5元專屬電子現金券

延續WeChat Pay HK活動「每月狂賞印」熱潮，用戶每月完成基礎任務、專屬任務、限時任務(如有)後即可獲得狂賞印電子印花，憑3個狂賞印印花可以兌換一張5元7-Eleven專屬電子現金券，每位用户於推廣期間最多可兌換兩張專屬電子現金券，共10元獎賞。而用戶於7-Eleven內購物10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。數量有限，先到先得，領完即止。

優惠三︰迎新獎賞 - 50元專屬電子現金劵

為鼓勵和吸納更多新用戶投入WeChat Pay HK流暢的電子支付體驗，WeChat Pay HK 全新用戶只需於優惠專區輸入「7ELEVEN50」，即可立即獲贈總共50元7-Eleven 電子現金劵，當中包括5張10元現金劵。用戶可以盡情於7-Eleven選購喜愛的貨品，消費滿20元並以WeChat Pay HK付款方可使用。

優惠四︰指定產品優惠

WeChat Pay HK內的「搶券有So」專區為用戶帶來過百家商戶優惠券，涵蓋衣食住行，種類相當多元化。今次與 7-Eleven 的獨家合作優惠，WeChat Pay HK亦為一眾用戶精選了各式各樣7-Eleven產品優惠，用戶只需打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取產品優惠券，以優惠價格購買指定產品，將貨品帶回家中。

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夥拍惠康超級市場送上獨家優惠

優惠一︰即掃即賞

即日起至7月14日，WeChat Pay HK用戶掃描推廣物料上的QR Code 即可馬上獲得10元惠康專屬電子現金劵一張，每位用戶於7月可領取一張10元。惠康專屬電子現金劵用戶於惠康內購物滿100元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。

優惠二︰狂賞印 - 用3個印花換5元專屬電子現金券

憑3個狂賞印印花可以兌換一張5元惠康專屬電子現金券，每位用户於7月期間最多可兌換兩張專屬電子現金券。而用戶於惠康內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。數量有限，先到先得，領完即止。

優惠三︰迎新獎賞 - 50元專屬電子現金劵

WeChat Pay HK 全新用戶只需於優惠專區輸入「WEL50」，即可立即獲贈總共50元惠康電子現金劵（包括2張$25現金劵），每次消費滿50元並以WeChat Pay HK付款即可使用。

優惠四︰指定產品優惠

即日起至7月31日，用戶只需打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取總值52元產品優惠券，優惠券數量有限，先到先得，領完即止。

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責任編輯：羅浩濂