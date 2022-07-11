▲ 【香港通關】李律仁：香港人才挑戰礙金融中心「升呢」、通關宜從能力出發 金發局上年度流失率逾5成

金融發展局發布2021/22年度年報，金發局主席李律仁提及，在防疫限制下，跨國公司因調配資源和職能涉及成本，近數年都願意留於香港，但近期公司及人才已逐漸願意付出有關成本，直言防疫措施太緊會影響國際金融中心地位，尤其阻礙香港「升level」，由中國國際金融的中心進一步發展成區域性金融中心。

李律仁指，香港疫情對比大部分地區並不嚴重，但處理疫情的措施「跟得貼」，認為港府亦已明白有必要減免措施。對於香港通關限制依然較大部分地區嚴格，他表示，香港與外地通關分兩層次，一是香港向外通關，可由香港主動，另一是外地對香港通關，卻非香港控制。單從金融發展考慮，香港應拆開解決問題，短期內考慮向內地以至海外通關。

李律仁：香港出現「移民潮」 問題非無限大

除了吸引和留住外國人才有困難，愈來愈多港人移居外地，但港府長期未認香港出現移民潮，李律仁則指「現實是有」，但認為與1990年代初相比，當時走的人遠比今次多，無須將問題放至無限大，而且香港找外援人才也較當時易。

金發局行政總監區景麟指出，目前未能完全掌握金融業界人才流失海外的數據，但認為如同90年代初，人才流動加快可為現有人手提供上流機會，而且隨外地經濟走下坡，當他們發現亞洲增長機會更多，可重新吸引他們回流。

在金發局以內，區景麟稱，上年度人手流失率逾5成，較前一年度40%再增。他稱，金發局讓同事接觸業內頂尖人士，如同業界「少林寺」，不少同事轉投私營或研究機構工作。李律仁則補充，金發局人手編制約18人，流失原因難代表整個金融服務界。

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記者：麥德銘