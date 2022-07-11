  • 34°C
香港時間 : 2022711日 (一) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】讀書郎2385明日掛牌 100%中籤率 招股價下限7.6元定價

股樓投資 17:23 2022/07/11

分享：

分享：

讀書郎（新上市編號：02385）將於明日掛牌，其公開發售部分錄得超額認購約0.73倍，一手中籤率達100%，並以招股下限7.6元定價；其招股價範圍介乎7.6至10元，聯席保薦人為中信建投國際及麥格理。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

該股是次上市引入了8名基可投資者，包括鄭長平、桂春芳、Azure Telecommunication、金順隆、Tower Lead、東方源、楊小結及金濤，合共認購公司2,819.6萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本8.01%。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

集資所得，約35%將用於深化經銷網絡改革及強化地域擴張及滲透；約25%將用於研發信息技術及基礎設施，增強在提供配備數碼化教輔資源的智能學習設備方面的整體技術優勢；約20%將用於投資優化產品及服務供應以進一步提升競爭力；約10%將用於增強教材開發能力並使數碼化教輔資源進一步多樣化；約10%將用作營運資金及一般公司用途。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
讀書郎（02385） IPO 港股

上一篇文章

【日本經濟】黑田東彥： 日本經濟面臨極高不確定性　必要時將加碼寬鬆政策

下一篇文章

【能源危機】 法國工業轉以石油為燃料 以應對俄羅斯天然氣斷供
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【下半年部署】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股
【下半年部署】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股
【消費優惠】優惠只限一天！7-Eleven「7.11 Day」年度大折日 購物滿100元即享77折
【消費優惠】優惠只限一天！7-Eleven「7.11 Day」年度大折日 購物滿100元即享77折
友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任
友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單
【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單
【下半年部署】高盛發表亞太區VIP組合 30隻基金股入圍
【下半年部署】高盛發表亞太區VIP組合 30隻基金股入圍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款