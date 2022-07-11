【新股IPO】讀書郎2385明日掛牌 100%中籤率 招股價下限7.6元定價

讀書郎（新上市編號：02385）將於明日掛牌，其公開發售部分錄得超額認購約0.73倍，一手中籤率達100%，並以招股下限7.6元定價；其招股價範圍介乎7.6至10元，聯席保薦人為中信建投國際及麥格理。

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該股是次上市引入了8名基可投資者，包括鄭長平、桂春芳、Azure Telecommunication、金順隆、Tower Lead、東方源、楊小結及金濤，合共認購公司2,819.6萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本8.01%。

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集資所得，約35%將用於深化經銷網絡改革及強化地域擴張及滲透；約25%將用於研發信息技術及基礎設施，增強在提供配備數碼化教輔資源的智能學習設備方面的整體技術優勢；約20%將用於投資優化產品及服務供應以進一步提升競爭力；約10%將用於增強教材開發能力並使數碼化教輔資源進一步多樣化；約10%將用作營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正