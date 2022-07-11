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【濠賭股】 澳門停市7日關閉賭場 濠賭股被洗倉 金沙最傷急瀉8%

股樓投資 16:53 2022/07/11

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澳門由今日（11日）起，暫停非必需工商活動7日，賭場關閉，濠賭股全綫下挫。兩大藍籌股金沙中國（01928）一度急插逾9%，低見16.9元，收報17.14元，仍大跌8.1%，成交額5億元；銀河娛樂（00027）最多跌7.5%，低見44.1元，收報45.3元，跌4.9%，成交額5.1億元。美高梅中國（02282）、澳博（00880）、永利澳門（01128）及新濠國際（00200）跌幅介乎5.4至7.1%。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）【見下頁

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澳門特首賀一誠日前頒布，將包括賭場在內的所有工商業活動關閉一周，所有人員要留在住所，除非因執行必要的工作、維生需求而購買必要生活物資、或因其他緊急原因外出，而且成年人外出要佩戴KN95或以上標準口罩，機場亦只限貨運。澳門變相封城，拖累濠賭股成今日跌市災區。

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記者：郭秀慧

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港股 賀一誠 美高梅中國（02282） 澳門 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

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