減價最見效　水藍‧天岸放盤5日即易手　兩房低市價3%沽

雖然整體二手交投大減，但個別地區不跌反升。中原地產蔡華航說，東涌區本月首10天共得16宗二手成交，較上月同期6宗，大增1.7倍，主因是普遍業主願意減價，刺激買家加快入市，以剛過去周末為例，東涌區連錄7宗成交。

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蔡華航表示，水藍‧天岸7座中層E室，實用面積549平方呎，兩房單位，裝修企理，望內園景，原叫價868萬元，放盤5日，獲上車客洽購，終減價33萬元，以835萬元易手，實用呎價約15,209元，比市價低約3%。

資料顯示，原業主於2008年9月以326.8萬元購入單位，持貨近14年，現帳面獲利508.2萬元，物業期內升值1.6倍。

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責任編輯：陸盈希