  • 35°C
香港時間 : 2022711日 (一) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【ESG】中資專家建議揀對冲類ESG基金 抗衡強美元

16:20 2022/07/11

分享：

分享：

中資大行為慶祝回歸25年，向合資格客戶提供ESG基金優惠。

為慶祝回歸25周年，中資大行為包括ESG（環境、社會及管冶）等零售基金提供優惠。此外，今年在強美元下，專家建議投資者宜揀有對冲成份的基金作自保，冀減低滙兌損失。工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐回應本報查詢指，現時工銀亞洲合共代銷約30隻證監會認可的ESG基金，當中以股票及股債混合基金爲主，涵蓋可持續發展、能源轉型及氣候變化等主題。部分ESG基金會設有派息類別，為客戶提供每月派息，滿足不同的理財需要。

談及門檻及優惠，尹可豐透露，部分ESG基金的入場費低至100元，月供基金低至1,000元。而為慶祝回歸25周年，工銀亞洲現已推出多項基金優惠，包括：（1）轉入基金獎賞：客戶從其他銀行或其他金融機構，將基金轉入至該行的投資賬戶，每累積市值達10萬元（或其等值），可享400元現金獎賞。每名客戶最高可享8,000元現金獎賞。（2）網上理財交易賞：「新投資客戶」經電子渠道認購基金、以及貨幣掛鈎合約等指定理財產品，完成合資格交易，可享高達2.5萬元回贈，而首20萬元認購基金（或其等值），可享認購費全數回贈；其後每累積認購金額達20萬元（或其等值），可尊享400元認購費回贈；每名客戶最高可享1.8萬元認購費回贈；優惠期至2022年9月30日。

ESG評分較高企業 違約風險較低

尹可豐指，環境、社會和企業管治（ESG）投資是指投資者在作出投資決策的過程中，除了考慮財務因素外，亦同時將ESG因素納入考量，例子有可持續投資、社會責任投資、道德投資和影響力投資等。ESG評分較高的發債企業通常財務狀況較佳，違約風險或較一般企業債爲低，可爲債券投資者提供更多投資選擇。如投資者擔心加息對債市的影響，且相信年初至今股市整固已接近尾聲，可考慮開始投資ESG股票基金，更可選擇個別行業基金，等待中長線的潛在收益。

此外，問及今年美元獨強，散戶怎抗衡滙兌損失。尹可豐認為，今年美國大幅加息，市場預計美元將持續走強，或對其他外幣造成一定的波動，如果客戶在投資基金時擔心外滙風險，可考慮選擇一些對冲股份類別，現時很多基金均有提供對冲股份類別，例如澳元對冲股份，這些股份類別將有助減少外滙變動，對投資回報造成的影響。

專家教路 3方面入手ESG基金產品

對於散戶投資ESG的自保貼士，尹可豐表示，隨着近年ESG投資概念漸受歡迎，市場亦推出愈來愈多的ESG基金產品，客戶在揀選產品時，可從3大方面入手：

第一，雖然所有ESG基金都將環境、社會及管治因素納入投資決策中，但不同基金都有各自的投資目標及策略，涉及不同的資產類別及行業，所以ESG基金亦具有不同的風險等級，客戶須根據其風險承受程度來選擇合適自己的基金，例如保守型的投資者，宜揀選一些債券或多元化資產的ESG基金。

第二， 客戶可多比較同類型基金的表現，去選擇一些過去表現較穩定的基金，當中可參考的關鍵指標包括累積回報、波動率及夏普比率等等，但留意市場上部分ESG基金只成立了2至3年，只有較短的往積，參考價值相對較低。

第三， 部分ESG基金產品有提供每月派息類別，派息率（非保證）視乎基金所投資的資產及市場而定，如客戶欲每月有定期入息作靈活理財安排，可考慮這類型的基金。

相關文章：【新世界系】新創建獲MSCI調升ESG評級至A級　馬紹祥：為持份者創造更大價值

【ESG】港交所歐冠昇：年初至今有50家GSS債券聯交所上市

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 美國聯儲局 工銀亞洲 基金 ESG

下一篇文章

【美元定存】發鈔行罕有鬥加美元定存息 7天短存最高息8.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加元定存】加元定存息最高11厘 花旗料加央行下周加息0.75厘
【加元定存】加元定存息最高11厘 花旗料加央行下周加息0.75厘
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【品牌聯乘】無印良品進軍電動車市場　夥Honda推聯名電動單車
【品牌聯乘】無印良品進軍電動車市場　夥Honda推聯名電動單車
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【紐元定存】紐元短存最高10厘 中銀料新西蘭下周加息0.5厘
【紐元定存】紐元短存最高10厘 中銀料新西蘭下周加息0.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款