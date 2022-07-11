【ESG】中資專家建議揀對冲類ESG基金 抗衡強美元

▲ 中資大行為慶祝回歸25年，向合資格客戶提供ESG基金優惠。

為慶祝回歸25周年，中資大行為包括ESG（環境、社會及管冶）等零售基金提供優惠。此外，今年在強美元下，專家建議投資者宜揀有對冲成份的基金作自保，冀減低滙兌損失。工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐回應本報查詢指，現時工銀亞洲合共代銷約30隻證監會認可的ESG基金，當中以股票及股債混合基金爲主，涵蓋可持續發展、能源轉型及氣候變化等主題。部分ESG基金會設有派息類別，為客戶提供每月派息，滿足不同的理財需要。

談及門檻及優惠，尹可豐透露，部分ESG基金的入場費低至100元，月供基金低至1,000元。而為慶祝回歸25周年，工銀亞洲現已推出多項基金優惠，包括：（1）轉入基金獎賞：客戶從其他銀行或其他金融機構，將基金轉入至該行的投資賬戶，每累積市值達10萬元（或其等值），可享400元現金獎賞。每名客戶最高可享8,000元現金獎賞。（2）網上理財交易賞：「新投資客戶」經電子渠道認購基金、以及貨幣掛鈎合約等指定理財產品，完成合資格交易，可享高達2.5萬元回贈，而首20萬元認購基金（或其等值），可享認購費全數回贈；其後每累積認購金額達20萬元（或其等值），可尊享400元認購費回贈；每名客戶最高可享1.8萬元認購費回贈；優惠期至2022年9月30日。

ESG評分較高企業 違約風險較低

尹可豐指，環境、社會和企業管治（ESG）投資是指投資者在作出投資決策的過程中，除了考慮財務因素外，亦同時將ESG因素納入考量，例子有可持續投資、社會責任投資、道德投資和影響力投資等。ESG評分較高的發債企業通常財務狀況較佳，違約風險或較一般企業債爲低，可爲債券投資者提供更多投資選擇。如投資者擔心加息對債市的影響，且相信年初至今股市整固已接近尾聲，可考慮開始投資ESG股票基金，更可選擇個別行業基金，等待中長線的潛在收益。

此外，問及今年美元獨強，散戶怎抗衡滙兌損失。尹可豐認為，今年美國大幅加息，市場預計美元將持續走強，或對其他外幣造成一定的波動，如果客戶在投資基金時擔心外滙風險，可考慮選擇一些對冲股份類別，現時很多基金均有提供對冲股份類別，例如澳元對冲股份，這些股份類別將有助減少外滙變動，對投資回報造成的影響。

專家教路 3方面入手ESG基金產品

對於散戶投資ESG的自保貼士，尹可豐表示，隨着近年ESG投資概念漸受歡迎，市場亦推出愈來愈多的ESG基金產品，客戶在揀選產品時，可從3大方面入手：

第一，雖然所有ESG基金都將環境、社會及管治因素納入投資決策中，但不同基金都有各自的投資目標及策略，涉及不同的資產類別及行業，所以ESG基金亦具有不同的風險等級，客戶須根據其風險承受程度來選擇合適自己的基金，例如保守型的投資者，宜揀選一些債券或多元化資產的ESG基金。

第二， 客戶可多比較同類型基金的表現，去選擇一些過去表現較穩定的基金，當中可參考的關鍵指標包括累積回報、波動率及夏普比率等等，但留意市場上部分ESG基金只成立了2至3年，只有較短的往積，參考價值相對較低。

第三， 部分ESG基金產品有提供每月派息類別，派息率（非保證）視乎基金所投資的資產及市場而定，如客戶欲每月有定期入息作靈活理財安排，可考慮這類型的基金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪