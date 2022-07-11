【健康碼】政府研仿內地推健康碼　物流業界代表料有正面作用惟需微調

▲ 香港若仿傚內地實行健康碼，對商界會有何影響？

疫情仍然持續，醫務衛生局局長盧寵茂指，正考慮仿傚內地的健康碼在港實施。香港貨運物流協會主席劉浩然表示，倘若實行必然造成不便，但之後有助中港通關，將為業界帶來更大的正面作用。

惟他強調：「實行上需微調，不可以與內地完全一樣」，皆因內地地方大，實施時可按市民居住區域為單位，從而進行檢疫篩查，香港卻是超級密集的地方，較難完全複製實行。

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物流公司：措施越有效公司越快死？

主要從事本地物流業務的「力泓」，其董事總經理陳鏡治表示，商界運作需物流支持，而本地物流業人員海日頻繁往來各區域及處所。並稱，倘若香港仿傚和推行內地的健康碼，可見成效之時，會對市民出入帶來不便，亦降低流動性。

他續指：「措施愈有效，公司愈快死。」皆因現時本地物流的人手調配上，按員工對區域的熟悉程度，劃分專門送貨人員。若實行後員工的健康碼出現紅或黃色，便須重新調配人手，加劇了人手緊絀問題。

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劉浩然認同，健康碼或會為業界帶來不便，故向政府和業界建議一些應對方法，包括：

1）香港的健康碼須以個人為單位，因為香港地方太密集，按居住區域劃分，運作時負擔很大，並較難以實行。

2）檢測期以每5天或3天進行1次，盡可能減低為人們帶來的不便。

3）物流公司的團隊劃分AB更表，讓人手調配上有較高的彈性，協調突發狀況。

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記者：馬意文