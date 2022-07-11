  • 35°C
香港時間 : 2022711日 (一) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康碼】政府研仿內地推健康碼　物流業界代表料有正面作用惟需微調

商業 16:24 2022/07/11

分享：

分享：

香港若仿傚內地實行健康碼，對商界會有何影響？

疫情仍然持續，醫務衛生局局長盧寵茂指，正考慮仿傚內地的健康碼在港實施。香港貨運物流協會主席劉浩然表示，倘若實行必然造成不便，但之後有助中港通關，將為業界帶來更大的正面作用。

惟他強調：「實行上需微調，不可以與內地完全一樣」，皆因內地地方大，實施時可按市民居住區域為單位，從而進行檢疫篩查，香港卻是超級密集的地方，較難完全複製實行。

【疫市營商】上水2萬呎惠康新登場　售1450種鮮活食材

物流公司：措施越有效公司越快死？
主要從事本地物流業務的「力泓」，其董事總經理陳鏡治表示，商界運作需物流支持，而本地物流業人員海日頻繁往來各區域及處所。並稱，倘若香港仿傚和推行內地的健康碼，可見成效之時，會對市民出入帶來不便，亦降低流動性。

他續指：「措施愈有效，公司愈快死。」皆因現時本地物流的人手調配上，按員工對區域的熟悉程度，劃分專門送貨人員。若實行後員工的健康碼出現紅或黃色，便須重新調配人手，加劇了人手緊絀問題。

【旅遊復常】71%港人計劃未來12個月內旅遊　3大考慮因素影響決定

劉浩然認同，健康碼或會為業界帶來不便，故向政府和業界建議一些應對方法，包括：
1）香港的健康碼須以個人為單位，因為香港地方太密集，按居住區域劃分，運作時負擔很大，並較難以實行。
2）檢測期以每5天或3天進行1次，盡可能減低為人們帶來的不便。
3）物流公司的團隊劃分AB更表，讓人手調配上有較高的彈性，協調突發狀況。

【香港零售】apm夥闔家辣設首映禮　本周末生意及人流按月上升15%

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【番茄醬商機】外食需求暴增　疫情激起番茄醬商機浪潮　銷售年增5成
2022/06/21
【番茄醬商機】外食需求暴增　疫情激起番茄醬商機浪潮　銷售年增5成
【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間
2022/06/22
【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間
【職場調查】大離職潮未有因疫情緩和結束　PwC調查：全球有約1/5員工或在 未來一年轉工
2022/06/29
【職場調查】大離職潮未有因疫情緩和結束　PwC調查：全球有約1/5員工或在 未來一年轉工
【疫市營商】如何把握後疫情復機遇？　調查：品牌具幽默感成關鍵
2022/07/07
【疫市營商】如何把握後疫情復機遇？　調查：品牌具幽默感成關鍵

你可能感興趣

【番茄醬商機】外食需求暴增　疫情激起番茄醬商機浪潮　銷售年增5成
16:39 2022/06/21
【番茄醬商機】外食需求暴增　疫情激起番茄醬商機浪潮　銷售年增5成
【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間
11:15 2022/06/22
【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間
【職場調查】大離職潮未有因疫情緩和結束　PwC調查：全球有約1/5員工或在 未來一年轉工
14:18 2022/06/29
【職場調查】大離職潮未有因疫情緩和結束　PwC調查：全球有約1/5員工或在 未來一年轉工
疫情 健康碼 出入境管制 盧寵茂 香港 運輸

下一篇文章

【旅遊復常】71%港人計劃未來12個月內旅遊　3大考慮因素影響決定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【市區重建商機】市建局九龍城重建項目　冀打造特色文化區
【市區重建商機】市建局九龍城重建項目　冀打造特色文化區
【日本水果】麝香葡萄遭中國盜取　栽種面積已超日本30倍
【日本水果】麝香葡萄遭中國盜取　栽種面積已超日本30倍
【疫市營商】上水2萬呎惠康新登場　售1450種鮮活食材
【疫市營商】上水2萬呎惠康新登場　售1450種鮮活食材
【香港零售】apm夥闔家辣設首映禮　本周末生意及人流按月上升15%
【香港零售】apm夥闔家辣設首映禮　本周末生意及人流按月上升15%
【日圓貶值】日企面對日圓貶值及物價高難題　冀政府推措施支援
【日圓貶值】日企面對日圓貶值及物價高難題　冀政府推措施支援
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款