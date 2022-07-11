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【大行報告】大和資本：第三季檢疫隔離措施或放寬至「5+2」　升國泰航空目標價16%

股市 16:13 2022/07/11

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【大行報告】大和資本：第三季檢疫隔離措施或放寬至「5+2」　升國泰航空目標價16%

政府暫緩個別航線「熔斷機制」，大和資本認為，隨出行監管放寬，對出行需求復甦更有信心，預期第三季有可能見到檢疫隔離政策會由「7+7」放寬至「5+2」，有助推動商務及學生出行需要，但基於檢疫酒店供應有限，而且出行需支付額外檢疫酒店成本，故預期難以全面帶動出行復甦，

國泰航空完成首班香港機場三跑道商業航班【下一頁】

大和認為，除縮短檢疫隔離日子，香港料會先與廣東通關，深圳政府近日亦將本港入境配額由每日1300個，升至2000個，反映中央會首先與香港通關，而中港通關後，料可帶動本港航班需求，因香港可作為內地旅客赴外地旅遊的中轉站。

大和維持國泰航空 （00293） 2022至2024年盈利預測，估計收入乘客千米數（RPK）將分別恢復至2019年同期的10%、34%和51%，而基於出行監管放寬，因此調高國泰航空目標價16%至9.5元，評級維持「跑贏大市」。

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