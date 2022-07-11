▲ 【去日本睇MIRROR】東瀛遊推兩萬元東京8天團 連SUMMER SONIC音樂節門票、MIRROR有份演出

香港男團MIRROR即將於月底舉行首次紅館演唱會，即使已加場，不少鏡粉仍表示一票難求。不過，錯過MIRROR演唱會不要緊，東瀛遊 （06882） 乘SUMMER SONIC音樂節久違兩年後再度舉辦，推出東京SUMMER SONIC音樂節8天之旅，團友可以觀看有MIRROR擔任SUMMER SONIC嘉賓的場次。

旅行團名額為60個

東京SUMMER SONIC音樂節8天之旅將於8月19日出發，乘搭香港快運HK Express，團費每位19999元，已包香港7天隔離酒店及回程檢測費用，及音樂節東京站單日入場門券。該旅行團名額為60個，將於7月12日下午2時正開賣。

SUMMER SONIC音樂節是日本最大規模及知名的音樂節之一，每年匯聚多位明星在東京及大阪的多個舞台接力演出。

東瀛遊表示，行程第二天8月20日已預留音樂節東京站當天全日門券，客人可全日自由選擇到SUMMER SONIC東京的6個舞台觀看不同舞台的歌手表演。

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