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【TWTR】特朗普狠批馬斯克：又是一個大話連篇的騙子、與Twitter的合約是個「爛交易」

股市 16:37 2022/07/11

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【TWTR】特朗普狠批馬斯克：又是一個大話連篇的騙子、與Twitter的合約是個「爛交易」

美國前總統特朗普（Donald Trump）周六晚於阿拉斯一場活動中，稱Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）為「一個大話連篇的騙子」，表示他已預料到馬斯克與Twitter（美：TWTR）的交易會失敗，而與Twitter的合約是個「爛交易」。特朗普亦批評馬斯克在2016年私下跟自己說投了票給他，卻對外稱從來沒有投票給共和黨的人。

Twitter據報最快本周入稟控告馬斯克違約【下一頁】

特朗普指，早在5月時已認為馬斯克無可能會以如此「荒謬的價格」收購Twitter，「Elon不會買Twitter的。你問以前是從哪聽說的？是從我聽說的」。

馬斯克原定以440億美元收購Twitter，但上周五突然通知美國證交會（SEC），表示他將不再收購該公司。Twitter回覆指，馬斯克有合約義務履行這筆交易，並表示他們將把馬斯克告上法庭。

馬斯克曾承諾，如果他收購了Twitter，將撤銷Twitter對特朗普的禁令，但特朗普表示，他將繼續使用自己的社交媒體平台Truth Social，並呼籲民眾註冊用戶。

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