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【職場熱話】Fresh Grad慨嘆打工生活心很累 放工只想回家躺平休息 集思廣益求自我增值方法

理財智慧 18:03 2022/07/11

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在社會工作多年的打工一族，會經常感到所謂工作倦怠（Job burnout）的情況，不過這現象說不定也許在職場新人身上也會出現。近日有自稱Fresh Grad的網友在工作討論區發文，回想自己讀大學時，一心以為踏入職場後，放假或放工後仍可進修增值，怎料一出社會工作後方才發現自己「放工就想返屋企、放假只想攤在床上休息」。樓主於是急問網友，大家踏入社會後還有否增值自己，例如報讀課程或自學新技能之類，並徵求時間分配的方法。

【青姐話】向上游  唔使愁

有網友透露與樓主有類似遭遇：「無咩生活，周一至周五返工放工返屋企，周六日睡覺或煲劇」。樓主立即補充：「我都感覺少了很多個人生活，就算放工約朋友食下飯Chill下，一返到屋企都要沖涼睡覺第二朝早起返工，想要自學軟件就要犧牲睡眠時間，但長期缺眠對精神不好。」

有網友就鼓勵樓主：「想就做了先，其實沒想像中那麼疲倦」，也有一些網友提議樓主健身，通過改善體能減少疲憊感。有網友更指出，人生欠缺目標其實才是疲憊的源頭：「增值自己反而沒那樣迷失和疲倦，因為你會有個目標，另外日日只是返工放工食飯睡覺會好頹，你每周回顧時會發覺自己好像什麼也沒有做過。」「其實真是要找事情做，否則就會掉入每天返工的循環，成個人好快就會迷失，不知道自己還可以做些什麼。」

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近年資訊科技及編程等電腦工作吃香，加上部分可在家自學，有網友亦提議樓主進修IT知識，「有時放工返到屋企食完飯都早，不就可以學習幾小時？另外有時放假全日都可以大把時間慢慢學。」早前第五波疫情令大家減少外食，既健康又省錢，有網友亦提議：「學煮飯，我現在已經煮得一手好餸。」

另一位有修讀短期課程及瑜珈課的網友，就分享了其時間分配法。「我份工一至五返9am至5:30pm，毋須加班可以準時收工。我會選擇星期二四收工和星期六下午，看看想做些什麼。預計會花較多體力的就留待星期六去做，星期二四就上堂，星期日休息。」

【職場熱話】老闆欲仿效新世界「夏季工作周」 讓員工返4日半兼自選1日WFH 有經常OT打工仔呻搵笨寧可加人工【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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