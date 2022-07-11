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【室內設計】戶主童心未泯 花79萬裝修804呎單位 童趣加上輕奢侈風格

理財智慧 16:27 2022/07/11

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每個人都會有童真的一面，但如果要將其展現並放置在自己的家居設計上，不知你有會否這樣做？今期《精明裝修》的戶主童心依然，想在用色設計上帶出童趣感，因此找室內設計公司RICO Interior Design & Engineering滿足其需要。

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是次介紹的單位位於大埔天鑽，實用面積為804平方呎，單位是全新樓，戶主擲約79萬元進行全屋裝修，以作自住用途，最於花了大約四個月完成裝修工程。由於戶主童心未泯，想在用色設計上帶出童心、有童趣的氣氛，與此同時，戶主亦喜歡簡潔、光猛，所以單位最後以清雅又帶點童趣感的輕奢侈風格裝修。

單位的客廳採用了石膏花綫來粉飾沙發的背牆，再配上高貴的灰藍色綫條，帶來充滿清雅的感覺。與此同時，戶主很喜歡熱鬧，有時候會有朋友來聚餐，因此特別要求在客廳的有限空間內擺放一張12人的餐吧枱，令設計和技術上都花了不少的時間處理。在廚房方面，設計師改成了半開放式設計再以雲石紋作點綴，並用特色格子玻璃間隔，讓煮食的人能看到餐區的人。設計師表示，廚房本來並不是玻璃間隔，但戶主怕有油湮，拆了廚房牆和門後，可通氣的空間變大，因此再特意造了特式格仔玻璃間隔，儘量把油煙困在廚房內。

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戶主一家四口居住，單位原是三個房間，但頭2間房的面積比較細小，戶主的弟弟兩夫婦需要較大空間，因此設計師將兩間中房打通成一間睡房，增加了房間的空間和儲物空間。再加上，戶主弟弟比較多雜物，需要較多儲物空間，設計師利用高樓底造了超高的地台床，並可與書枱放成同一水平的高度，既有一氣呵成的感覺，也提供大量儲物空間。至於主人房，則套用了北歐風格，使用了灰藍色配上白色，加上曲線及弧型的元素，打造高雅感，而且在床頭邊造了一個凹位，上方可展示戶主的公仔，而下方則是床頭櫃，帶來童趣元素。

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被問到單位設計和裝修時的困難，單位內原裝的多連式冷氣也是一個大挑戰，造燈槽時要避開，盡量不改動冷氣位置，以免有影響，亦可以減省費用。而客廳的雲石餐吧枱是選用淺灰網紋雲石及特級爵士白雲石2種真雲石人手精製出來，獨一無二，在運送時亦要非常小心。

 

具體費用：

清拆項目：36,000元

泥水項目：86,000元

水電項目：47,000元

木器項目：117,000元

油漆項目：87,000元

傢俬項目：343,000元

雲石項目：57,000元

雜項：23,000元

總共：796,000元

 

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責任編輯：羅浩濂

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