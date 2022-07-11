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UNIQLO與理大調查：疫情改變消費者置裝要求　逾六成人願「買貴啲」支持可持續發展時尚產品

理財智慧 18:00 2022/07/11

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UNIQLO與香港理工大學時裝及紡織學院今日（11日）聯合發表《港澳消費者可持續時尚認知調查》結果，探討港澳兩地消費者對可持續時尚的觀點及看法，以及新冠疫情帶來的消費模式轉變，當中有超過六成受訪者願「買貴啲」，以支持可持續發展時尚產品。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

調查發現，在疫情爆發後，消費者對可持續時尚的關注度提升，逾八成受訪者表示，在挑選品牌服飾時會考慮品牌在可持續議題的立場與處理方針 ，他們挑選時尚品牌時會最注重生產或銷售過程減少浪費及環境足跡、平衡產品功能以及相對為環境帶來的影響、以人道方式進行採購，以上3三項因素。

調查結果亦顯示，64% 受訪者認為疫情使其傾向購買更耐用的服裝 。同時，受訪者亦表示在疫情中他們更注重時尚產品的實用性（66.4%）與品質 （50.7%），其次考慮因素為價格 （47.7%）、外觀（35.4%）與產品個性化（ 30.1%）。當中亦有43%受訪者認為，產品壽命是品牌符合「可持續時尚」概念的重要條件。

    點擊圖片放大
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然而，縱使超過七成消費者對可持續時尚產品抱持正面態度，並認同可持續時尚是一個好想法，但喜愛可持續時尚產品的比例卻相對較低（約六成），顯示可持續時尚產品對消費者的吸引力有待加強。另外約四成半受訪者對服裝零售品牌的信任度亦趨向保守。

此調查由理大時裝及紡織學院設計，於2022年3月下旬至4月中旬，向1,498名涵蓋不同年齡層和職業的消費者進行訪問，評估香港及澳門消費者比較全球消費者對可持續發展時尚的認知、影響購買時尚產品的關鍵因素以及疫情下時尚消費模式的轉變

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文 : 陳楚琨

UNIQLO 疫情 大學 產品 可持續發展 經濟 時裝服飾 澳門 銷售 設計

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