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Johnny Depp出新專輯 為Amber Heard寫歌暗藏玄機

環球社會熱點 16:22 2022/07/11

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）與英國著名結他手Jeff Beck錄製的專輯《18》將於周五（15日）正式發行，據悉尊尼狄普親自寫了兩首歌，是關於前妻Amber Heard，借音樂抒發情緒。而尊尼狄普寫的歌更暗藏玄機，似乎是要借歌向Amber Heard喊話。

加拿大靚仔男歌手壓力爆煲 Shawn Mendes押後巡迴演唱 【下一頁】

尊尼狄普與結他手Jeff Beck合作的新專輯《18》，將於周五亮相。兩人早前分享專輯第一首歌，是尊尼狄普有份創作的《This is a Song for Miss Hedy Lamarr》。Beck透露這首歌成為兩人合作的契機，每當尊尼狄普與他一起演奏時，感覺回到18歲般充滿活力及創造力，所以將新專輯命名為《18》。

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外媒披露尊尼狄普親自寫了兩首歌，是關於與前妻Amber Heard的誹謗案審判經歷。其中一首的歌詞提到「我覺得你一晚入面講嘅嘢已經夠多。」（I think you’ve said enough for one motherfxxking night）

另一首《Sad Motherfxxkin’ Parade》亦稱「我一毫子都唔會畀比你。」（If I had a dime，it wouldn’t reach your hand）

整張專輯有13首歌，除了尊尼狄普兩首填詞的歌曲外，亦收錄他過去3年翻唱的歌曲。

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責任編輯：郭麗明

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