Johnny Depp出新專輯 為Amber Heard寫歌暗藏玄機

荷里活男星尊尼狄普(Johnny Depp)與英國著名結他手Jeff Beck錄製的專輯《18》將於周五(15日)正式發行,據悉尊尼狄普親自寫了兩首歌,是關於前妻Amber Heard,借音樂抒發情緒。而尊尼狄普寫的歌更暗藏玄機,似乎是要借歌向Amber Heard喊話。

加拿大靚仔男歌手壓力爆煲 Shawn Mendes押後巡迴演唱 【下一頁】

尊尼狄普與結他手Jeff Beck合作的新專輯《18》,將於周五亮相。兩人早前分享專輯第一首歌,是尊尼狄普有份創作的《This is a Song for Miss Hedy Lamarr》。Beck透露這首歌成為兩人合作的契機,每當尊尼狄普與他一起演奏時,感覺回到18歲般充滿活力及創造力,所以將新專輯命名為《18》。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

斯里蘭卡總統傳藏身海軍艦艇 官邸遭搜出過千萬現金 【下一頁】

外媒披露尊尼狄普親自寫了兩首歌,是關於與前妻Amber Heard的誹謗案審判經歷。其中一首的歌詞提到「我覺得你一晚入面講嘅嘢已經夠多。」(I think you’ve said enough for one motherfxxking night)

另一首《Sad Motherfxxkin’ Parade》亦稱「我一毫子都唔會畀比你。」(If I had a dime,it wouldn’t reach your hand)

整張專輯有13首歌,除了尊尼狄普兩首填詞的歌曲外,亦收錄他過去3年翻唱的歌曲。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:郭麗明