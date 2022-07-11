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【美元定存】發鈔行罕有鬥加美元定存息 7天短存最高息8.5厘

15:47 2022/07/11

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7天美元短存最高息8.5厘

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巿場預期本月底美國聯儲局再加息0.75厘，但7月開局已有9間大小港銀搶閘鬥加美元定存息，當中罕有包括3間發鈔行、富邦、星展及招商永隆全面加息，而建行亞洲及交銀香港亦調升不同存期的年息，大眾銀行更一周兩連加。

先說大行於美元定存攻勢，滙豐（HSBC）於上周一（7月4日）加3個月年息0.1厘，新息率至0.9厘；半年及1年年息齊加0.3厘，6個月現報1.6厘，1年更突破兩厘關。

1個月美元定存最高2.4厘【下一頁

中銀香港 （02388） 則早於7月2日新推3個月年息有1.1厘，跑贏滙豐的1厘及渣打香港 （02888） 的0.9厘。中銀半年期年息享1.7厘，險勝滙豐的1.6厘及渣打的1.3厘。中銀1年息率更達2.1厘，冠絕發鈔行，滙豐同期為兩厘，渣打即使大加0.8厘後，亦只是1.7厘。

不過，恒生 （00011） 卻逆市獨減美元定存息，7月起把1年期息率狠削0.6厘至僅得1.7厘。猶幸該行保持7天年息8.5厘，力守冠絕全城的高息王。

專家指，發鈔行爭相參戰，巿料再引爆中小行新一輪加息還擊，畢竟上半年美國股債雙殺，投資者急覓避風港，大小港銀爭相搶吸避險資金，遂爭相推高息優惠吸客。

滙豐自5月24日、6月2日及20日，以及7月4日，在過去兩個月內4度加息。然而，龍頭大行仍不敵中小行，因富邦於7月8日提高1年定存息率0.1厘，新息率至3.4厘，險勝信銀國際；信銀國際於6月23日勁加1年期0.75厘，新報3.35厘。

交易員料歐元兌美元滙價 下月5成機會跌至1算【下一頁

另方面，檢視各存期的高息王，7天短存年息以恒生的8.5厘摘冠，1個月年息以信銀國際的2.4厘稱王。3個月、半年及1年年息皆以富邦奪冠，該3存期年息分別為2.8厘、3厘及3.4厘。

展望美元前景，美滙指數高企在107關。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管預料，3個月內美滙指數挑戰107.31，半年至1年回落至104.78，兩年長期目標預測99.33。華僑銀行經濟師謝棟銘指，上周美元大幅走強，美滙指數單周升值超過2%，突破了107。導致美元大漲的最主要動力就是歐元大跌。盡管油價回調，但對能源危機惡化的擔憂，使歐元面臨新一輪下行壓力。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 交銀香港 建行亞洲 招商永隆 星展銀行 富邦銀行 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 美滙指數

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