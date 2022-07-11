聯合國：今年全球人口達80億　印度明年將超越中國成人口最多國家

聯合國於今日（11日）發表最新一份報告，預測到今年11月15日世界人口將達到80億，而印度則會在2023年超越中國，成為世上人口最多的國家。

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聯合國經濟和社會事務部的預測，世界人口正以自1950年以來最慢的速度增長，補充稱，全球人口應該在2030年增長至85億，2050年達到97億，並在2080 年代達到約104億的最高峰，然後在2100年前持續同等人口數量。

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報告指出，雖然在幾個發展中國家出生率正下降，但預測未來幾十年全球人口增長一半或以上，將集中在8個國家，即剛果民主共和國、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞。

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