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【能源危機】 法國工業轉以石油為燃料 以應對俄羅斯天然氣斷供

環球政經 17:17 2022/07/11

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據《路透社》報道，在俄羅斯天然氣供應進一步減少下，法國能源密集型企業正在加快應急計劃，計劃把燃氣鍋爐改以石油為燃料，以避免在天然氣減少至斷供的情況下造成停電。

在周末，法國南部舉行了商業和經濟會議，在會議上數位高層表示，他們正為可能出現停電的情況做準備。法國財政部長布魯諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）告訴出席會議的企業高層指，不為天然氣短缺做好準備是不負責任的。他指，「讓我們為俄羅斯切斷天然氣做準備，這是最有可能發生的情況」。

世界領先的輪胎製造商之一，米其林公司 Michelin（MGDDY）的老闆Florent Menegaux指，雖然歐洲可能會出現天然氣短缺的情況，但石油可以成為代替品，以避免在面臨天然氣短缺下而要關閉工廠。

法國約 70% 的電力依賴核能，意味著它對於俄羅斯天然氣的直接依賴程度相對較低，然而法國電力公司 （EDF） 的核電廠因老化而被迫停運，當中56 座核反應堆中有 29 座因檢查和維修而停止發電，而這增加了其他能源部門的壓力。

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責任編輯：關海儀

 

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