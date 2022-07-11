翠怡花園業主減價應對二手淡市　4個月勁減77萬　略低銀行估價沽

加息陰霾下，多了業主減價平沽單位。中原地產陳輝麟說，青衣翠怡花園11座低層D室，實用面積436平方呎，兩房間隔，今年3月放盤，原開價645萬元，經過多次減價，放盤4個月，終大減77萬元，以568萬元沽出，實用呎價13,028元，略低銀行估價。

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陳輝麟指，近月新盤湧現，搶走大量二手市場客源，加上美國加息後，二手市況更見淡靜，成交量萎縮，由於上址處於較低層，業主深知靜市下需要增加議幅才能出貨，最後勁減77萬元賣樓。

資料顯示，原業主於2017年2月以470萬元買入上址，持貨5年多，現帳面獲利98萬元，物業期內升值21%。

一個月HIBOR兩連跌 實際供樓利率2.04厘【下一頁】

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責任編輯：陸盈希