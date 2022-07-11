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【ET講股通】梁耀康：兩利淡夾擊（附Time Code）

股市 16:44 2022/07/11

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恒生指數開報21470點，已為全日最高位，其後在科技股及濠賭股拖累下跌幅擴大，尾市暫跌674點，報21051點，成交1015億元。恒生科技指數則跌4.39%，報4597點。阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌超過3%。濠賭股挫，銀娛 （00027） 跌逾5%；金沙 （01928） 跌近8%。大市受哪兩大利淡因素夾擊？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：00 - 港股今日市況速覽 失20697會再下試20000點水平

01：34 - 利淡因素（一）：市監局公布28宗行政處罰 包括阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700）

02：05 - 利淡因素（二）：內地疫情再反彈  網傳上海封控改變市場氣氛 官方及後否認傳聞

03：00 - 港股早前向上動力依靠A股　A股高位整固現回吐加重港股向下壓力 

05：10 - 騰訊 （00700） 受大市影響向下　加上受內地推暑假「限玩令」拖累

08：35 - 數隻內房股被剔出港股通　近期房企數據改善但仍對內房物管股構成壓力

09：57 - 內地公布CPI比預期高　能源相關有上升壓力、或會影響貨幣政策

11：15 - 濠賭股回落可考慮吼　未來需留意疫情發展及政策因素

12：30 - 潛力股精選：中國電信 （00728）

15：30 - 留意美國星期三公布CPI　超市場預期或會令聯儲局加息逾0.75厘

17：45 - 現階段可以揸現金或買穩定或收息股　可吼早前回吐的科技股及汽車股 

19：52 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 點睇？咩價位入比較安全？

22：08 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 340元撈底可以嗎？

25：26 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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香港經濟日報集團免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

 

欄名 : ET講股通

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