【ET講股通】梁耀康：兩利淡夾擊（附Time Code）

恒生指數開報21470點，已為全日最高位，其後在科技股及濠賭股拖累下跌幅擴大，尾市暫跌674點，報21051點，成交1015億元。恒生科技指數則跌4.39%，報4597點。阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌超過3%。濠賭股挫，銀娛 （00027） 跌逾5%；金沙 （01928） 跌近8%。大市受哪兩大利淡因素夾擊？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 失20697會再下試20000點水平

01：34 - 利淡因素（一）：市監局公布28宗行政處罰 包括阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700）

02：05 - 利淡因素（二）：內地疫情再反彈 網傳上海封控改變市場氣氛 官方及後否認傳聞

03：00 - 港股早前向上動力依靠A股 A股高位整固現回吐加重港股向下壓力

05：10 - 騰訊 （00700） 受大市影響向下 加上受內地推暑假「限玩令」拖累

08：35 - 數隻內房股被剔出港股通 近期房企數據改善但仍對內房物管股構成壓力

09：57 - 內地公布CPI比預期高 能源相關有上升壓力、或會影響貨幣政策

11：15 - 濠賭股回落可考慮吼 未來需留意疫情發展及政策因素

12：30 - 潛力股精選：中國電信 （00728）

15：30 - 留意美國星期三公布CPI 超市場預期或會令聯儲局加息逾0.75厘

17：45 - 現階段可以揸現金或買穩定或收息股 可吼早前回吐的科技股及汽車股

19：52 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 點睇？咩價位入比較安全？

22：08 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 340元撈底可以嗎？

25：26 - 港股收市市況速報

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