【有相睇】受加息陰霾影響　太古城兩房則王再跌穿1000萬　首期99萬可上車

受加息影響，市場交投步伐緩慢，鰂魚涌太古城兩房則王再度錄低於1,000萬元成交。中原地產張光耀透露，太古城耀星閣低層F室，實用面積582平方呎，兩房間隔，新近以988萬元易手，實用呎價約16,976元。由於定價低於1,000萬元，可受惠新按保計劃，承造九成按揭，首期只需98.8萬元。

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張光耀透露，買家為自住客，購入上址自用。資料顯示，原業主於2014年以708萬元買入單位，持貨8年，現帳面獲利280萬元，單位期內升值40%。從代理提供的相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。

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談到近期市況，張光耀指，加息陰霾下，太古城本月交投放緩，至今暫錄5宗成交，扣除一宗特色天台戶成交，目前平均呎價約18,490元。

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責任編輯：陸盈希