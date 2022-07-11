【一家四口】專訪袁學謙 一人身兼多職 成斜槓青年佼佼者

認識袁學謙（Benedict）多年，他算是我心目中Slashie（斜槓青年）的佼佼者。除了是Marketing & Branding公司的老闆外，更是電視節目製片及主持、旅遊達人、歌手等，他Slash得出神入化。曾在科大商學院讀BBA Marketing的他偏偏不想一世打份牛工，畢業前當了nowTV娛樂主播。受過幕前主播訓練，做三語活動主持全無難度，輕易為不同品牌主持活動過百場。

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旅遊達人 踏足大台

早在8年前，Benedict已察覺社交媒體發展蓬勃，於是先知先覺地創立專頁，專門分享飛機頭等艙和商務艙，以及五星酒店住宿體驗。他說：「市面上充斥着『窮遊』的分享，我想做些特別一點的界別。」結果，短短一年便成為「豪華遊」界別的KOL，吸引TVB播放其製作之節目「離地自由行」，一手包辦資料蒐集、贊助洽談、撰稿以致幕前演出，2018年播放「離地自由行1：德國」以及「離地自由行2：東非」，深入淺出「豪遊」態度，成功打入高消費族群市場。2019年繼續為TVB節目「離地自由行」系列擔任製片及主持。「離地自由行3：俄羅斯」和「離地自由行4：東非法國尋味之旅」因之前收視報捷而「踏足大台」，於2019年10月27日在翡翠台播映，進一步確立其「旅遊達人」之身份。

除活躍於幕前，Benedict對創業亦有濃厚興趣。畢業後有感幕前工作不穩定，於是創立Marketing公司W Productions，為大型商場如Elements、德福廣場、青衣城等和國際品牌如Pepsi，Sanrio等客戶製作裝飾主題，處理公關訪問及籌辦活動等，至今從未間斷。

因疫情關係，Benedict不能「想飛就飛」，但他仍積極實踐自己的夢想。其中一項，就是圓他的歌手夢。早在2014年時，Benedict曾夾過Band，隊名「Movin'」；後以個人名義出派台歌，歌名叫《300呎環遊世界》，唱盡香港人渴望旅遊的心聲。

疫情不阻無腳雀仔

除此以外，他接了不少介紹香港Staycation的工作，但這始終滿足不到這隻「沒有腳的雀仔」，今年5月，他飛出香港，到澳州拍攝新一輯「豪遊」電視節目，介紹當地著名酒莊、和牛農場，甚至奢華地在大海中心開一張枱，「豪」住食新鮮生蠔，享受「Sea-to-Table」的鮮味；回程順道「豪住」新加坡、曼谷和越南，介紹當地新開張或重新裝修的五星酒店。

他直言疫情對他有一定影響，但積極的他已密謀重新出發，除了繼續營運Marketing公司、當電視節目製片及主持、旅遊達人外，他會開創更多門路，例如Coaching（教練），分享他成功的經驗，及修讀「調解員」的課程，實行不斷增值自己，務求進步。

撰文：馬漪楠

浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休。

＊以上內容輯錄自第764期《一家四口 離家出走》

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責任編輯：羅浩濂