中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 股市 15:25 2022/07/11 分享： 分享： 中移動 （00941） 股價走弱，跌穿50元後一直未能收復，失守20及50天線，現爭持於10天線48.91元水平，持股蝕價仍可持有？獨立股評人譚智樂（Arnold）跟進最新策略，指現市況未必可再財息兼收，想賺息賺價至少要捱過經濟衰退後，短線未必可財息兼收，即使回落至46元仍安全，股息率達8厘仍為安全合理。足本分析→【按此】 *環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 今日 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 今日 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 京東9618股價破底 睇實呢個價位逃生 今日 京東9618股價破底 睇實呢個價位逃生 拆解澳門封賭場影響多大 銀娛（00027）幾錢止蝕？ 今日 拆解澳門封賭場影響多大 銀娛（00027）幾錢止蝕？ 港股急挫 跌穿兩萬一機會？ 今日 港股急挫 跌穿兩萬一機會？ 你可能感興趣 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 今日 14:15 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 今日 13:46 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 京東9618股價破底 睇實呢個價位逃生 今日 13:12 京東9618股價破底 睇實呢個價位逃生 最新專欄文章 更多 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 今日 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 今日 騰訊700今年冇運行？即睇部署撈貨值唔值 京東9618股價破底 睇實呢個價位逃生 今日 京東9618股價破底 睇實呢個價位逃生 拆解澳門封賭場影響多大 銀娛（00027）幾錢止蝕？ 今日 拆解澳門封賭場影響多大 銀娛（00027）幾錢止蝕？ 港股急挫 跌穿兩萬一機會？ 今日 港股急挫 跌穿兩萬一機會？ 長揸 投資推介 投資策略 個股分析 市況分析 技術分析 藍籌股 收息產品 收息股 港股