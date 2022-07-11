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中移動941策略跟進：財息兼收機會微　息率8厘揸住先？

股市 15:25 2022/07/11

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中移動 （00941） 股價走弱，跌穿50元後一直未能收復，失守20及50天線，現爭持於10天線48.91元水平，持股蝕價仍可持有？獨立股評人譚智樂（Arnold）跟進最新策略，指現市況未必可再財息兼收，想賺息賺價至少要捱過經濟衰退後，短線未必可財息兼收，即使回落至46元仍安全，股息率達8厘仍為安全合理。足本分析→【按此

*環球聚焦美國CPI出爐   澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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