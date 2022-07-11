Uber被揭獲政要暗助 利用的士司機施暴博同情

國際調查記者同盟（ICIJ）與英國《衛報》等媒體公開多份文件，披露電召車平台Uber獲得法國總統馬克龍等多國政要暗助，爭取各國放寬對Uber的監管。而Uber更被曾利用法國的士司機向Uber司機施暴來博取同情。

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這批文件牽涉在2013年至2017年期間超過12.4萬項紀錄，包括8.3萬封電郵及過千份文字對話等其他文件。

Uber被指每年動用9,000萬美元預算進行遊説及公關工作，包括招攬與其關係較友好的政客暗助，來干擾歐洲地區的的士行業並從中擴展市場。

法國是Uber擴張歐洲市場的首站，但遭法國的士行業強烈抵制，更演變成街頭暴力抗議。馬克龍（Emmanuel Macron）2014年獲任命為經濟部長，認為Uber有助創造更多職位，並樂於協助Uber。

Uber於2014年推出UberPop服務允許非持牌司機以較低價格提供服務，引起法國的士司機不滿。當地法院及國會禁止UberPop服務，但Uber在上訴期間維持上述服務。

馬克龍被指同意與Uber合作研究放寬規定，其後簽署一項放寬對Uber司機執照要求的法令。

歐盟前反壟斷專員克洛斯（Neelie Kroes）更被指在任期結束前，已加入Uber為其進行秘密遊説工作，涉嫌違反歐盟的守則。

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外洩文件更顯示法國的士司機2016年有抗議活動期間，Uber行政總裁兼創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）曾發一則短訊，稱Uber司機面臨的安全風險是值得的，更指出暴力可保證帶來成功。

2015年有4名Uber司機在荷蘭遭到的士司機襲擊，但Uber比利時分公司總經理Niek Van Leeuwen去信卡蘭尼克等人，表明他們得悉在Uber提供解決方案前，暴力行為仍會持續幾日。

Uber高層被指是透過的士司機的暴力行動向政客施壓，希望他們表態，使Uber處於更有利位置。

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責任編輯：鄭錦玲