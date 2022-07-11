【下半年部署】滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股

滙豐環球研究發表最新的港股投資策略報告，指出港股受惠疫情降溫，上季表現為亞洲次名。該行認為本港的零售及旅遊市道在疫情下雖仍面對挑戰，惟基於本港經濟前景仍然良好，對港股下半年看法樂觀，料較上半年見改善。滙豐維持恒指目標25410點，並予富時香港指數目標1090點。

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滙豐亦建議港股投資者留意4大投資主題，包括北部都會區、基建需求升溫、向國際通關及金融聯繫項目。該行估計共有6隻港股，受惠於上述4大投資主題。

滙豐最新推薦港股名單：

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