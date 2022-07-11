【日本經濟】黑田東彥： 日本經濟面臨極高不確定性　必要時將加碼寬鬆政策

據《路透社》報道，日本央行（BOJ）總裁黑田東彥在周一警告稱，目前日本經濟面臨極高不確定性，並強調日央行準備根據所需的力度加大刺激，以支撐脆弱的復甦。

黑田東彥指，由於受新冠疫情、烏克蘭危機及商品成本上漲的風險，日本經濟的不確定性非常高，並指日本央行正密切關注貨幣走勢可能對經濟產生的影響。他指，「我們將在必要時毫不猶豫地採取額外的寬鬆政策，並著眼於風險」，另又補充，日央行預計短期和長期利率目標將在當前或更低水平移動。

在周一發布的季度地區經濟報告中，日本央行將９個地區中的７個地區經濟評估上調，指大部分地區均看見疫情所帶來的影響正在消退，經濟正在復甦。根據其收益率曲線控制政策，日本央行承諾將短期利率維持在-0.1%，將10年期國債債券收益率維持在 0% 左右，以努力將通脹推高至 2% 的目標。

黑田東彥認為 5 月份通脹率連續兩個月超過 2%，主要是由於燃料成本上升，並認為除非伴隨著更高的工資增長，否則這種成本推動的通脹是暫時的。

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責任編輯：關海儀