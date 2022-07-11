【消費情報】新界北首間、佔地逾二萬呎！上水惠康升級「鮮」級市場Wellcome Fresh 鮮活食材種類多達1,450種

DFI 零售集團宣布，屹立於上水超過20年的惠康，將升級為惠康「鮮」級市場 （Wellcome Fresh），繼續服務上水居民。店舖佔地超過2萬平方呎的新店主打多款鮮活食材，，除保持沿有的乾貨貨品外，還設特色的「鮮」食材專區， 來自本地及世界各地的鮮活食材種類更增加至1,450種。

【青姐話】向上游 唔使愁

DFI 零售集團宣布，屹立於上水超過20年的惠康，將升級為惠康「鮮」級市場 （Wellcome Fresh），繼續服務上水居民。店舖佔地超過2萬平方呎的新店主打多款鮮活食材，，除保持沿有的乾貨貨品外，還設特色的「鮮」食材專區， 來自本地及世界各地的鮮活食材種類更增加至1,450種。

位於上水名都商場內的 Wellcome Fresh，設有多個食材專區，包括:「蔬果食品」（Fruit & Vegetables） 、「新鮮麵包」（FRESH Bakery） 、「新鮮海鮮」（FRESH Seafood） 、「食街」 （Food Street）等等，均提供各式各樣的新鮮食材和即食產品。店內還設有K-Fresh區，提供近20款的韓式新產品。

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店內的食品種類繁多，搜羅的品種來自世界各地約45個地區，如：日本、韓國、南非、阿根廷、比利時、捷克、希臘等等。新店將推出一系列熱帶水果，冀吸引區內及區外的顧客到來購物。當中包括：以「一枝一束」 方法種植、糖度可達15度的甜匠陽光香印提子（惠康獨家發售）、混合釀酒和食用提子的美國波板糖提子、帶有淡淡甘蔗香味的台灣甘蔗鳳梨等。此外，首個於惠康增設的海南雞櫃位將提供無激素海南雞及無籠放養文昌雞。店內更有駐場師傅提供烹飪服務，為一眾「無飯家庭」帶來另一選擇。

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惠康為慶祝新店開幕，特別推出188元一斤重澳洲鮮活龍蝦，全部野生海捕，空運到港；由澳洲昆士蘭州或新南威爾斯州冰鮮空運到港的澳洲無激素添加安格斯西冷，牛扒每包有兩塊只售100元；金龍花膠一盒450克裝售1,580元。

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此外，顧客於7月8至21日期間於店內購物滿150元或以上，即可參加幸運輪活動，獲取禮物1份，獎品包括 : Meadows迷你紙手巾12包、 Meadows竹庶茅根飲品500毫升、Meadows益生菌飲品5支裝、御品皇頂級泰國茉莉香米500克、Meadows韓國金菇100克、Meadows紐西蘭嘉拿蘋果1.8磅、Meadows荷蘭有枝車厘茄250克、Meadows澳洲甘筍1公斤，所有獎品送完即止。此外，yuu會員凡購買任何產品滿100元即賺兩倍yuu積分。

由7月20至8月4日，上水Wellcome Fresh將會推出「食咗飯未」愛心米庫慈善行動（上水限 定版）。於上述期間，上水Wellcome Fresh每出售任何1包御品皇香米（500g除外），惠康 即捐出一包8公斤御品皇茉莉香米一包，與膳心連一同照顧上水區有需要的一群。希望鼓勵更多人關心社會，凝聚更大的力量為香港出一份力。

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DFI 零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻表示：「新界北區人口逾30萬，佔香港總人口約4%，有感市場發展潛力，我們在該區打造第一間惠康『鮮』級市場（Wellcome Fresh） 為區內及區外顧客帶來嶄新的購物體驗。我們把『鮮』級概念引入上水名都店內，承諾和確保惠康『鮮』級市場在物流運輸、採購鮮貨、品質監控均『惠』你做多步，希望區內及區外顧客親身來到，用心感受我們這份新『鮮』感。」

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責任編輯：嚴浩文