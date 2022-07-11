【騰訊700】騰訊推暑期限玩令 未成年玩家毎周僅能登錄3小時

騰訊(00700) 發布《2022年暑假期間未成年人限玩日曆》，在7至8月暑假期間，內地未成年人只能在每周周五、周六、周日的晚上8至9點，亦即全周最多3小時登錄遊戲，其餘時間均無法進入遊戲。據統計，此次暑假期間未成年人玩遊戲的時間共計21天。適值騰訊被市監總局就反壟斷法罰款，市場憂慮該遊戲商收益同時被限玩措施影響，全日下跌2.9%收報342.4元。

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對於那些向未成年人租售賬號的第三方平台，騰訊上線了「限時、限遊戲、限設備」的黑產打擊版人臉識別系統。該功能只對疑似由黑灰產操作的高風險賬號開啟。觸發該機制的賬號必須於規定時間內在首次觸發人臉的遊戲和設備上完成驗證，否則賬號就會受到限制。凡是疑似由未成年人操作的成年人賬號登錄和充值時都將觸發人臉識別，系統還會發起「全天巡航」，杜絕未成年人借用家長賬號偷玩遊戲。

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