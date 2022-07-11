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【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單

股樓投資 15:35 2022/07/11

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深交所深交所今日發布公告稱，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股調整，港股通標的證券名單發生調整，多家地產公司被剔除，自今日起生效。公告顯示，多隻內房股被剔除，包括融創中國（01918）、中國恒大（03333）、中國奧園（03883）、世茂集團（00813）和佳兆業集團（01638）。此外，恒大旗下的恒大物業(06666)以及手遊股火岩控股（01909）亦被剔出港股通名單。有關變動即日生效。目前，上述股份都處於停牌狀態。

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【青姐話】向上游 唔使愁

另外，中國恒大旗下恒大地產發布公告，《關於調整20恒大01債券本息兌付安排的議案》未獲得債券持有人會議表決通過。在公告中，恒大地產強調，仍將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商，以期盡快達成持有人認可的解決方案，在各方共同努力下化解債務。

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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