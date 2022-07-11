▲ 【可持續發展】UNIQLO與理大研究：逾60%消費者願為可持續發展產品支付至少一成溢價 疫情下傾向買更耐用服裝

迅銷集團 （06288） UNIQLO與香港理工大學時裝及紡織學院聯合發表《港澳消費者可持續時尚認知調查》結果，顯示整體港澳消費者對服裝零售品牌的態度，與品牌的可持續發展目標（SDGs）願景及行動掛勾。疫情爆發後，消費者對可持續時尚關注度提升，逾80%受訪者表示在挑選品牌服飾時會考慮該品牌在可持續議題的立場與處理方針，甚至逾60%表示願意為符合可持續發展的時尚產品支付高於原價10%至20%溢價。

逾80%港澳消費者了解「可持續發展」的概念

疫情令消費者更注重時尚產品的實用性及其品質，其次為價格，第三為外觀與產品個性化。縱使超過70%消費者對可持續時尚產品抱持正面態度，並認同可持續時尚是一個好想法，但喜愛可持續時尚產品只有約60%，顯示可持續時尚產品對消費者的吸引力有待加強，另約45%受訪者對服裝零售品牌的信任度亦趨向保守，反映疫情影響了港澳消費者的時尚消費模式，若然消費者對可持續時尚產品和品牌策略有更好的認知和了解，會提升他們對購買相關產品的意欲。

調查結果顯示，逾80%港澳消費者了解「可持續發展」的概念，亦有約56%人表示知道聯合國所提出的17項可持續發展目標（SDGs）。相比全球消費者，港澳消費者對SDGs的認知比例（56%）雖高於全球的比例（49.7%），惟仍有逾40%受訪者並不清楚知悉此概念，顯示港澳市場需要持續傳遞可持續發展的概念。

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相較於全球消費者，港澳消費者較重視服裝零售品牌於「清潔飲用水和環境衛生」及「消除貧窮」這兩大SDGs的實踐，但針對全球消費者所重視的「優質教育」、「負責任的消費和生產」及「陸地生命」這三項SDGs，港澳消費者則未予以高度關注。

受疫情影響，許多消費者對服裝的要求有很大轉變，超過80%受訪者認為產品是否符合可持續發展會影響他們如何挑選服裝零售品牌。當中，受訪者表示疫情發生以來，他們挑選時尚品牌時會最注重以下三項因素：（1）生產或銷售過程減少浪費及環境足跡；（2）平衡產品功能以及相對為環境帶來的影響；（3）以人道方式進行採購。

疫情中更注重時尚產品的實用性與品質

調查結果亦顯示，64%受訪者認為疫情使其傾向購買更耐用的服裝，疫情中更注重時尚產品的實用性（66.4%）與品質（50.7%），其次考慮因素為價格（47.7%）、外觀（35.4%）與產品個性化（30.1%）。當中亦有43%受訪者認為產品壽命是品牌符合「可持續時尚」概念的重要條件。

迅銷集團早前公佈了其溫室氣體削減排放目標，截至2030年度，集團自營業務包括全球店舖及辦公室使用能源所產生的溫室氣體（GHG）將較2019年度減少90%，包括將集團店舖及辦公室所使用的電力100%轉為可再生能源。在供應鏈方面，集團和UNIQLO一同與其合作的工廠將溫室氣體減排20%。迅銷集團亦計劃將全部服裝原料之中約50%替換為環保再生原料。

《港澳消費者可持續時尚認知調查》調查由理大時裝及紡織學院設計，於2022年3月下旬至4月中旬向1,498名涵蓋不同年齡層和職業的消費者進行訪問，評估香港及澳門消費者比較全球消費者對可持續發展時尚的認知、影響購買時尚產品的關鍵因素以及疫情下時尚消費模式的轉變。

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