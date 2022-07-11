▲ 【大行報告】明源雲急插15% 大行料上半年ERP軟件收入急跌、花旗大削今年盈測近八成

主營內房SaaS的明源雲 （00909） 遭大行一致看淡上半年業績，股價急插15%，現報9.52元，創一個月低，成為科指表現最差的成分股。

花旗表示，經最近渠道考查，相信明源雲上半年房地產開發商ERP軟件需求急跌，並拖累SaaS收入增長放緩，料上半年業績表現低於市場預期，並有機會下調經營指引，因此將明源雲的評級由「買入」下調至「沽售」，並展開為期90天的負面觀察。



該行預計，明源雲中期收入將按年下跌10%至約8.7億元人民幣，其中ERP軟件收入暴跌約45%，SaaS收入料增長約16%，兩者表現均低於公司全年增長指引（ERP為下跌10至20%、SaaS收入升35至45%）。該行估計明源雲將由去年同期核心盈利約1.71億元人民幣轉虧至今年上半年的蝕逾5,000萬元人民幣，並料下半年公司將精簡人手。花旗將明源雲2022至2024年收入預測削減17.9%、22.2%及26%，盈利預測更大削79%、44.9%及44.3%，下調明源雲由「買入」降至「沽售」，目標價由24元降至10元。

大摩：關注下半年復甦進度

摩根士丹利認為，中國封城令公司業績大受打擊，預計ERP軟件收入疲弱，按年大跌48%，導致整體收入跌9%，而SaaS則升20%，料上半年虧損5690萬元人民幣。該行指，隨着內地重啟經濟，需留意盈利復甦進度，並料公司下半年將減少運營支出，予「增持」評級，目標價13元。

中金預計明源雲今年上半年收入按年下滑12%至8.6億元人民幣，經調整後淨虧損2.1億元人民幣，而去年同期錄得淨利潤1.7億元人民幣。該行預計上半年公司SaaS收入將按年增長17%至6.5億元人民幣，在疫情反覆下，部分案場及工地開盤和開工有所延遲，影響相關產品（雲客和雲鍊為主）的收入確認；ERP收入將按年下滑50%至2.1億元人民幣。展望下半年，即使存在不確定性，頭部城市陸續復工復產，以及支持房企的政策持續發力，或有望緩解公司的短期增長壓力。該行預計，公司全年的收入增長將呈現 「前低後高」趨勢，維持今、明年盈利預測不變，維持「跑贏行業」評級和目標價15元。

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編輯：姚卓然