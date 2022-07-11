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拜登為保障美國墮胎權 考慮頒公共衛生緊急狀態

環球社會熱點 15:11 2022/07/11

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美國最高法院上月底推翻墮胎權裁決，引起廣泛回響。美國總統拜登表示，正研究政府是否有權，頒布公共衛生緊急狀態保障墮胎權。拜登透露，目前當局正在研究可行性及影響。拜登指，希望透過立法保障女性墮胎權利。

美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周日（10日）在特拉華州（Delaware）住所附近踩單車。拜登期間停下向記者表示，他正和團隊研究政府是否有權頒布公共衛生緊急狀態保障墮胎權，及這樣做會造成甚麼影響。

拜登指目標是透過立法將墮胎權正式納入法律，同時呼籲民眾繼續抗爭。拜登強調講出自己的觀點十分重要，大家未來可做更多事情保障女性權利。

德州最高法院阻恢復墮胎服務 推翻下級法院命令 【下一頁】

拜登上周五（8日）簽署行政命令放寬女性墮胎限制。拜登要求政府衛生部門，擴大流產藥物的適用範圍，並確保女性能夠獲得緊急醫療護理、計劃生育和避孕措施。行政命令亦提及需保障醫生、跨州尋求墮胎女性及在各州邊界的流動墮胎診所。

拜登指控最高法院並非作憲法判決，而是行使原始政治權力。他決不能允許最高法院失控，與共和黨極端分子合作剝奪民眾自由及個人自主權。

但該行政命令缺乏細節，由於美國各州可自行制定限制墮胎藥物的法例，該命令實際影響力有限。白宮總統性別政策委員會主任克萊因（Jen Klein）亦承認，不能單靠行政命令解決最高法院裁決衍生的問題。

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責任編輯：李俊儀

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