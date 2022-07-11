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【TWTR】Twitter傳聘請重量級律師團隊 起訴馬斯克放棄440億美元收購行為

環球政經 17:33 2022/07/11

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據《路透社》報道，Twitter（美：TWTR）經已聘請了美國律師事務所 Wachtell、Lipton及Rosen & Katz LLP來起訴馬斯克（Elon Musk），放棄對Twitter440億美元（約3453億港元）的收購行為。

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克在上周五（８日）終止了他與Twitter的交易，原因是Twitter未能提供有關平台上虛假賬戶的信息，以證明該平台的假帳戶少於５％。後來Twitter 董事長布雷特泰勒 （Bret Taylor）誓言要進行法律鬥爭。據知情人士指，Twitter 計劃本周初在特拉華州提起訴訟。然而，Twitter及律師事務所對此拒絕回應。

美國律師事務所 Wachtell、Lipton及Rosen & Katz LLP是「併購法的巨頭」，其中Wachtell事務所當中有２位有名的關鍵律師，一位是十分有名的常勝將軍William Savitt，曾幫助拍賣行蘇富比 （Sotheby's）進行辯護，而另一位是特拉華州衡平法院（Delaware Chancery Court）前院長Leo Strine，其擁有20年當州法院法官的經驗。

Twitter 現有的法律團隊包括 Simpson Thacher & Bartlett LLP 和 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati。

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責任編輯：關海儀

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美股 收購 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla 美國 Twitter 美元

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