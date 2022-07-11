【美國加息】中銀香港料7月及9月聯儲局均加息0.75厘　隨後兩次各加0.25厘　港樓價全年最多跌5%

▲ 【美國加息】中銀香港料7月及9月聯儲局均加息0.75厘 隨後兩次各加0.25厘

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪表示市場仍在等待美國通脹見頂的訊號，而他認為今年下半年美國通脹因按年效應關係，仍有機會見頂回落。通脹若見頂，美國債息與聯邦基金利率一般都同步見頂，市場目前預計今年底聯邦基金利率介乎3.25至3.5厘。

高表示，今次美國收緊流動性的速度較2008年金融海嘯為慢，主要是因為美國透過加息慢慢收緊銀根，當市場見通脹溫和見頂，意味美國加息步伐不需要如上半年般急，而該行預期，聯儲7月和9月各加75個基點比率較大，其後兩次議息則各加25個基點。他預計利率高位在明年3月，利率高點後將慢慢回落。

料本港下半年經濟增長有反彈

中銀香港首席經濟學家鄂志寰表示，香港經濟已遭受第五波疫情衝擊，疫情對首季影響較顯著，隨着第二季內開始逐步解封放寬疫情防控，加上推出消費券，料第二季、以至下半年經濟增長會有反彈。

中銀香港經濟研究員丁孟表示，考慮到美聯儲加息將帶動港元利率上升，預計香港樓價有下行壓力，全年預測在+2%至-5%之間。

今年首季內地經濟按年增長4.8%，鄂志寰相信內地次季經濟增長幅度或較首季為低，如果內地要達到全年經濟增長5.5%，則需要下半年於政策方面發揮更大的支撐作用，冀第三、四季經濟增長可回升。

內地下半年貨幣政策方面，鄂表示，政策要在保持經濟增長發揮重要作用，財政政策、貨幣政策適當較前表現，下半年貨策更強調靈活精準合理適度，合理適度的概念是處理好經濟增長和防範風險的關係。該行認為整體利率還有一定下調空間，預計下半年至少一次降準和降息。

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記者：胡學能

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