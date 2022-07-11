【電動車】十大電動跑車充電速度　保時捷Taycan Plus奪冠

電動車成為全球大趨勢，用戶在購買時除了考慮續航力、從零加速至時速百公里需時、外觀及售價等，還有電動車充電速度。英國調查網站Uswitch近日對市場上主流的55款電動跑車的充電速度進行分析，整理出充電速度最快的10輛電動跑車。排名榜首的是保時捷Taycan Plus，熱門電動跑車款式Tesla Model Y僅排行第4位。

該調查網站早前從EV Database取得各電動跑車效能數據，包括每輛電動跑車的交流電 AC（慢充）、直流電 DC（快充）速度。其充電速度和快充速度分別基於三相電網和CCS充電電纜（350 kW DC）連接計算。

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如上圖所見，保時捷Taycan Plus是充電速度最快的電動車，得分為8.8/10。直流快速充電器方面，在一小時內獲得650英里（約1,046公里）的續航里程。分析指出，雖然其充電速度最快，但如果可以配備大電池更好。

緊隨其後則為Kia EV6和平治（Mercedes-Benz）EQS 580 4MATIC。Kia EV6雖然位居第二，但與保時捷Taycan Plus的差距僅為1英里（約1.61公里），差距並不大。

至於充電速度最快的電動車品牌排名，亦以保時捷為第一位，其他依序為：Tesla、積架（Jaguar）、BMW、Volvo。

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責任編輯：張寶燕