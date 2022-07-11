期指勢弱成交縮減 邊個關鍵支持位要睇實？

期指今早明顯回吐，今早開市曾高見21609點，及後跌勢轉急，中午收報21134點，跌592點或2.72%。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）指，大市表現十分不理想，近10日成交金額一直下滑，北水資金流亦縮水，即使騰訊 （00700） 及理想汽車 （02015） 錄得北水資金流入，但股價表現亦見回吐。

石Sir分析期指，日線圖顯示，今日已跌穿保歷加通道中軸21439點，走勢向淡下，21430點為短期阻力位，支持位則是下軸20600點，再跌穿此位也不出奇。石Sir稱，期指保歷加通道出現拉豬嘴形態，底部不宜擴闊，如好像2至3月般拉豬嘴擴闊，便會有較深回調。

石Sir謂，以周線圖顯示，22622點為去年4月至10月的強大支持區，亦為今年3月至今的強力阻力區，故此並不容易升破。期指的保歷加通道中軸為21110點，跟中午收市報21134點僅有24點距離，今早最低見21090點曾跌穿中軸，大市偏淡下，宜守於關鍵位中軸之上，一旦繼續弱勢下試下軸，有機會跌穿20000點低見19802點。

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