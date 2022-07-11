▲ 【健康碼】盧寵茂研「安心出行」實名制、限高風險人士出行及使用公共交通 何栢良：未必能有效控制疫情

「安心出行」應用程式自推出後，不斷作出修訂，由最初自願下載，變成現在強制下載，最新是政府研將「安心出行」變成實名登記。醫務衞生局局長盧寵茂表示，正與創新科技及工業局研究，改良「安心出行」應用程式，將「安心出行」變成實名登記，提醒高風險市民要盡快做核酸檢測，下一步再實施類似内地的「紅黃綠」健康碼，限制高風險而未接受強制檢測的人，出入某些處所。

對於盧寵茂稱增設「健康碼」制度，並考慮要求安心出行要以實名登記，港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，如參考內地以「健康碼」限制市民使用公共交通，未必能有效控制疫情，同時亦會帶來不確定性。

何栢良稱，若本港實施「健康碼」可配合放寬入境檢疫措施，入境人士家居健康監察期間會轉為「紅碼」，亦可限制確診者及曾到高風險場所人士岀入部分處所，達到精準防疫。

他又提到，本港確診個案未見頂，相信感染的比例亦會增加，預計1至2星期後確診個案有機會翻倍。

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