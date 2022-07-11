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【AAPL】郭明錤：第二代Apple AR/MR預計2025年上半年推出　零部件供應商預計2024年下半年出貨

股市 13:31 2022/07/11

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【AAPL】郭明錤：第二代Apple AR/MR預計2025年上半年推出　零部件供應商預計2024年下半年出貨

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤在社交平台上發布Apple AR/MR頭盔設備預測更新報告。郭明錤表示，第二代Apple AR/MR可能有高階與較低售價兩個機型，預計在2025年上半年推出，零部件供應商預計自2024年下半年開始出貨。

他預計，第一代Apple AR/MR頭盔設備將採用兩個3P 餅鏡（Pancake lens）模組，每隻眼睛配置一個模組。餅鏡的總成本約為30至40 美元，大致相當於20個高端7P鏡頭，為蘋果的光學供應鏈提供中長期的新增長動力。

第一代Apple AR/MR的餅鏡（Pancake lens）的主要供應商為玉晶光（Genius），而第二供應商為揚明光學（Young Optics）。GIS為餅鏡鍍膜供應商。他預計以上供應商均在第二代供應鏈之中。而大立光可能成為第二代Apple AR/MR頭盔的餅鏡新供應商，預計將在台中新廠房為此訂單擴產。

受惠第二代產品推出，至2025或2026年，AR/MR頭盔設備出貨量或達1000萬部。不過，由於要改善視覺體驗和外形設計，第二代餅鏡的成本可能會增加。

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