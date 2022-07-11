【旅遊復常】71%港人計劃未來12個月內旅遊　3大考慮因素影響決定

▲ 港人期待並計劃12個月的外遊行程。

全球旅遊業受疫情影響停擺多時，外國相繼放寬旅遊措施後，亞洲乃至香港也有復常之勢。數碼旅遊平台Booking.com推出首個「亞太區旅遊信心指數調查」，分析各地旅客對旅遊的樂觀程度和擔憂。

調查於2022年4月至5月期間，訪問了11,000位來自11個亞洲和大洋洲市場的旅客，71%的香港旅客計劃在未來12個月內旅遊，當中70%旅客表示，他們已厭倦留在家中，「只想出外散心」。但預訂下一次旅行時，有三大考慮因素，分別為63%的安全、58%的隔離期、51%的成本。

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港人受嚴格出入境限制 惟旅遊信心仍列第7位

雖然港人在過去幾年，一直受嚴格的出入境限制，但香港在旅遊信心的調查中排名第7位，54%表示最喜歡6至9天的旅程；其次為27%的2至5天的短途旅行。

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港人現時仍受入境防控措施限制，55%認為休閒旅遊對他們來說仍然很重要。而在調查中，半數港人更願意忍受旅途中的不便，他們對旅遊旳顧慮則與疫情有關（見表）。

港人旅遊的主要考慮（可多選） 原因 百分比（%） 新冠病毒疫情的健康和安全措施 49 住宿的整潔度和清潔度 40 其他常見的旅行考慮因素，如酒店設施 38 當地交通的鄰近程度 38

事實上，疫情下宅度假（Staycation）和一系列戶外活動盛行，並改變了旅遊的習慣。調查提及，47%受訪者表示，即使恢復國際旅遊，他們亦可能會繼續預訂本地宅度假行程，以及參與本地的戶外活動。

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責任編輯：馬意文