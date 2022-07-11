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斯里蘭卡總統傳藏身海軍艦艇 官邸遭搜出過千萬現金

環球社會熱點 13:36 2022/07/11

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斯里蘭卡因經濟危機爆發大型示威，民眾上周六（9日）闖入總統府。斯里蘭卡總統拉賈帕沙宣布辭職後行蹤不明，有指他藏身海軍艦艇。斯里蘭卡示威者在拉賈帕沙府邸中發現過千萬現金，網上亦流傳相關影片。

斯里蘭卡總統同意周三下台 總理同日請辭 【下一頁】

斯里蘭卡示威者突破警方防線 衝入總統府 【下一頁】

斯里蘭卡媒體《News 1st》引述首都可倫坡（Colombo） 消息官員報道，拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）在總統府被示威者佔領後，上周五（8日）有大批人登上停泊在可倫坡港口的海軍艦艇SLNS Gajabahu。登上艦艇的人數甚多，兩艘艦艇SLNS Gajabahu及SLNS Sindurala已經離開港口。

早前社交平台有流傳影片顯示，工作人員正往艦艇運送行李，亦有影片顯示一隊貴賓車隊趕往可倫坡國際機場。報道亦指拉賈帕沙的行李也緊急運上艦艇，預計他藏身在艦艇上。

港口運送行李登艦影片

清點現金影片

示威者闖入總統府後行為

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網上流傳影片也顯示，示威者闖入總統府後清點大量現金。示威者聲稱他們是從總統府内搜出這批現金，有指總值1,780萬斯里蘭卡盧布（約38.4萬港元）。斯里蘭卡日報《Daily Mirror》報道，相關款項已交予警方。

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責任編輯：李俊儀

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