▲ 【大行看法】瑞銀財管：中國經濟反彈將支撐中資股 短線聚焦經濟重啟企業、長線看好電動車供應鏈等

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，在美國和歐洲面臨通膨壓力和衰退憂慮之際，預計中國經濟增長將在下半年反彈，並繼續支撐中國股票，建議短期聚焦在受益於經濟重啟的企業，長期看好電動汽車供應鏈、智慧基礎設施和網路安全。

瑞銀：內地年底前可能還會出現局部小規模封控

瑞銀財管指，5月以來中國政府多次強調加快政策落地，並推出更多支持性政策，特別是針對基礎設施、汽車和中小微企業，預期到年底前可能還會出現局部小規模封控，同時政府也會逐步推出更具支持性的政策。

隨著重啟步伐加快，瑞銀財管預計，中國6月份經濟活動將提速，而在政策發力下，下半年經濟有望進一步復甦。

該行認為，存續期（久期）較短（2至5年）亞洲投資級債的價值浮現，因目前5.3%的收益率明顯高於3.8%的5年平均水準，重申在當前階段對沖人民幣（在岸及離岸）多倉的建議，因為預計人民幣在貿易加權基礎上將表現平平。

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