【約翰遜下台】華禮仕不競選保守黨魁 卓慧思加入選戰

英國首相約翰遜宣布下台後，保守黨多人表態競選新任黨魁。大熱人選國防大臣華禮仕決定不角逐，至於英國外相卓慧思表明參選，她更指如成功當選就會推減稅。連同前財相辛偉誠及前衛生大臣賈偉德等人在内，目前已有11名保守黨人表態參選。

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華禮仕（Ben Wallace）周末於社交媒體Twitter發文，表示他與家人及同事商討後，決定不會參加保守黨黨魁競選。他坦言要作出這個決定並不容易，但強調他的重點是現時的工作和保護英國國家安全。

而卓慧思（Liz Truss）於《每日電訊報》（Daily Telegraph）撰文，指她將以保守黨人身份角逐黨魁，並會以保守黨人身份執政。

卓慧思承諾如果成功當選，執政的第一日起就會開始減稅，將立即採取行動幫助人們應對生活成本危機。她暗示會削減企業稅及改變國民保險供款額持續的升勢，並全面改革商業稅。

英國目前有11名保守黨人表態競選黨魁，包括辛偉誠（Rishi Sunak）、賈偉德（Sajid Javid）、前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、新財相查學禮（Nadhim Zahawi）、運輸大臣夏博思（Grant Shapps）等人。

據悉，保守黨「1922委員會」將於周一（11日）制定黨魁選舉時間表。

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大多數候選人都提出減稅承諾，不過專家質疑新首相上場後減稅很大可能會削減公共開支。

英國智庫Institute for Fiscal Studies總監約翰遜（Paul Johnson）表示，英國是在預測通脹率較低的情況下，得出英國2024年財政預算盈餘約為300億英鎊（約2,823億港元）的估算數字。

他表示利用財政淨空來為減稅提供資金，幾乎肯定政府需要公營部門減薪或借款，指社會各界需要清楚減稅的後果。

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責任編輯：鄭錦玲