  • 33°C
香港時間 : 2022711日 (一) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【約翰遜下台】外相卓慧思加入爭黨魁 表明當選會減稅

環球政治 12:54 2022/07/11

分享：

分享：

英國首相約翰遜宣布下台後，保守黨多人表態競選新任黨魁。英國外相卓慧思也表明參選，她更表明如成功當選就會推減稅。連同前財相辛偉誠及前衛生大臣賈偉德等人在内，目前已有11名保守黨人表態參選。

【約翰遜下台】4人宣布爭保守黨黨魁 侯俊偉自稱有一優勢 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）於《每日電訊報》（Daily Telegraph）撰文，指她將以保守黨人身份角逐黨魁，並會以保守黨人身份執政。

卓慧思承諾如果成功當選，執政的第一日起就會開始減稅，將立即採取行動幫助人們應對生活成本危機。她暗示會削減企業稅及改變國民保險供款額持續的升勢，並全面改革商業稅。

英國目前有11名保守黨人表態競選黨魁，包括辛偉誠（Rishi Sunak）、賈偉德（Sajid Javid）、前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、新財相查學禮（Nadhim Zahawi）、運輸大臣夏博思（Grant Shapps）等人。

據悉，保守黨「1922委員會」將於周一（11日）制定黨魁選舉時間表。

【約翰遜下台】辛偉誠力爭接任成英國首相 宣布角逐黨魁 【下一頁】

大多數候選人都提出減稅承諾，不過專家質疑新首相上場後減稅很大可能會削減公共開支。

英國智庫Institute for Fiscal Studies總監約翰遜（Paul Johnson）表示，英國是在預測通脹率較低的情況下，得出英國2024年財政預算盈餘約為300億英鎊（約2,823億港元）的估算數字。

他表示利用財政淨空來為減稅提供資金，幾乎肯定政府需要公營部門減薪或借款，指社會各界需要清楚減稅的後果。

【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【約翰遜下台】4人宣布爭保守黨黨魁 侯俊偉自稱有一優勢
2022/07/10
【約翰遜下台】4人宣布爭保守黨黨魁 侯俊偉自稱有一優勢
【約翰遜下台】辛偉誠力爭接任成英國首相 宣布角逐黨魁
2022/07/09
【約翰遜下台】辛偉誠力爭接任成英國首相 宣布角逐黨魁
【約翰遜下台】下議院董勤達表態爭黨魁 支持授BNO港人英籍
2022/07/08
【約翰遜下台】下議院董勤達表態爭黨魁 支持授BNO港人英籍
約翰遜被揭為愛妻拒即時落台 想月底首相別墅補辦婚禮
2022/07/08
約翰遜被揭為愛妻拒即時落台 想月底首相別墅補辦婚禮
【約翰遜下台】馬卓安促約翰遜立即離任「繼續看守不明智」
2022/07/08
【約翰遜下台】馬卓安促約翰遜立即離任「繼續看守不明智」

你可能感興趣

【約翰遜下台】4人宣布爭保守黨黨魁 侯俊偉自稱有一優勢
16:10 2022/07/10
【約翰遜下台】4人宣布爭保守黨黨魁 侯俊偉自稱有一優勢
【約翰遜下台】辛偉誠力爭接任成英國首相 宣布角逐黨魁
13:05 2022/07/09
【約翰遜下台】辛偉誠力爭接任成英國首相 宣布角逐黨魁
【約翰遜下台】下議院董勤達表態爭黨魁 支持授BNO港人英籍
14:59 2022/07/08
【約翰遜下台】下議院董勤達表態爭黨魁 支持授BNO港人英籍
政治 選舉 卓慧思 減稅 英國 英國保守黨 辛偉誠 約翰遜

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間13:00）

下一篇文章

【安倍晉三身亡】安倍最後助選參議員連任 承諾為修憲努力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間13:00）
加拿大交還北溪一號渦輪機 俄承諾增天然氣供應
加拿大交還北溪一號渦輪機 俄承諾增天然氣供應
日本參院選舉料凌晨有結果 自民黨得票或增加（第二版）
日本參院選舉料凌晨有結果 自民黨得票或增加（第二版）
【烏克蘭戰爭】烏東住宅遇襲15死 澤連斯基斥俄針對平民（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏東住宅遇襲15死 澤連斯基斥俄針對平民（不斷更新）
【安倍晉三身亡】槍手高中就讀奈良名校 鄰居前同事形容性格孤僻
【安倍晉三身亡】槍手高中就讀奈良名校 鄰居前同事形容性格孤僻
【安倍晉三身亡】槍手揀高殺傷力武器行兇 曾試圖整炸彈
【安倍晉三身亡】槍手揀高殺傷力武器行兇 曾試圖整炸彈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款