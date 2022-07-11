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【美股期貨】道指期貨跌149點　納指期貨跌近1%（不斷更新）

股市 17:39 2022/07/11

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美股動態不斷更新

美滙續強，現報107.42，美股期貨下跌，道指期貨跌149點，納指期貨跌近1%。俄羅斯關閉北溪一號天然氣管道，影響德國天然氣供應。歐洲天然氣期貨現跌14.35%，報255.52元。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股進入季績期　另聚焦6月CPI及PPI

即市走勢︰

【32：36】道指期貨跌149點，納指期貨跌0.8%，標指期貨跌22點。

【14：35】道指期貨跌225點，報31085點；納指期貨跌133.25點或1.097%，報12019點。

【14：35】【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　歐洲天然氣期貨跌近一成半

【12：15】道指期貨跌137點，報31173點；標指期貨跌22點，報3879點；納指期貨跌99點或0.8%，報12052點。

【10：21】【芯片大戰】傳Intel CEO八月到訪台積電　討論修改3納米芯片生產計劃

【08：13】【TWTR】Twitter據報聘請重量級律師行　最快今周入稟控告馬斯克違約

【07：30】【TWTR】馬斯克撤回440億美元Twitter收購案　寧付10億美元分手費還是另有目的？

【07：30】【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%

【07：30】美股上周五反覆偏軟，美國6月份非農就業人數超預期，失業率不變，就業參與率意外下降，市場認為該數據進一步強化聯儲局7月加息75個基點的預期，加上美債息上揚，大市升幅受制。道指跌46點，報31338點；納指升13點或0.12%，報11635點；標普500指數跌3點，報3899點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大

責任編輯︰梁浩碩

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